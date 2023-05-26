Erdoğan'dan 'Körfez'den gelen para' açıklaması: 'Piyasamızı rahatlattı'

Yayınlanma: 26.05.2023 - 12:24

Güncelleme: 26.05.2023 - 12:24

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) TL'nin değer kaybını sınırlı tutmak için seçimin ilk turundan önceki haftada 9 milyar dolar rezerv kaybederken geçen haftaki rezerv kaybı ise 3.5 milyar dolar oldu. Bankacılar rezerv kayıplarının bu hafta da devam ettiğini hesapladı.

Rezerv yeterliliği piyasalarda en önemli endişe kaynağı olmaya devam ediyor. Net uluslararası rezervler geçen hafta 2.48 milyar dolar daha azalarak 2002'den beri ilk defa eksiye düştü.

Öte yandan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, finans sisteminin, ekonominin ve bankacılık sisteminin sağlam olduğunu ve endişeye gerek olmadığını söyledi.

Kanal D-CNN Türk ortak yayınında soruları yanıtlayan Erdoğan, Körfez ülkelerinden Türkiye’ye para depo eden ülkeler olduğunu kaydederek, “Bu da ister istemez kısa bir süre için de olsa Merkez Bankamızı, piyasamızı rahatlattı” dedi.

SUUDİLER MARTTA 5 MİLYAR DOLAR GÖNDERMİŞTİ

Suudi Arabistan Kalkınma Fonu’nun, Merkez Bankası’na (TCMB) yatıracağını açıkladığı 5 milyar dolarlık mevduat mart ayında TCMB hesaplarına girmişti.

TCMB’nin Çin ile 6 milyar dolar, Katar ile 15 milyar dolar, Birleşik Arap Emirlikleri ile yaklaşık 5 milyar dolar ve Güney Kore ile de 2 milyar dolar olmak üzere toplam 28 milyar dolar karşılığı swap anlaşması bulunuyor.

Bankacıların hesaplamalarına göre, swapların yaklaşık 25 milyar doları halihazırda rezervlerde bulunuyor.



