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Merkez Bankası’nın net uluslararası rezervleri eksiye düştü!

TCMB’nin net uluslararası rezervleri eksi 151.3 milyon dolara düştü. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turundan sonra 2.48 milyar dolar daha azalan net rezervler Şubat 2002’den bu yana ilk defa eksiye düşmüş oldu.

Reuters
Yayınlanma: 25.05.2023 - 15:00
Merkez Bankası’nın net uluslararası rezervleri eksiye düştü!
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Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın (TCMB) net uluslararası rezervleri eksi 151.3 milyon dolara geriledi. 

Seçimlerin ilk turundan sonra devam eden döviz talebine paralel olarak 2.48 milyar dolar daha azalan net rezervler 19 Mayıs itibarıyla Şubat 2002'den bu yana ilk defa eksiye geçmiş oldu. 

TCMB'nin net rezervleri seçimlerin ilk turundan önceki haftada da 4.45 milyar dolar ile keskin düşüş kaydetmişti. Net rezervler böylece yılın başından beri geçen 20 haftanın 14'ünde geriledi. 

Yılbaşından bu yana net rezervlerdeki toplam düşüş 27.7 milyar doları buldu. TCMB net uluslararası rezerv verilerini 2002 yılı başında tutmaya başladı. 2002 yılının ilk beş haftası negatif olan net rezervler daha sonra hep artıda seyretmişti. 

Rezervler geçen yıl gördüğü dip seviyeden sonra TCMB'nin aldığı çok sayıda rezerv artırıcı ve döviz talebini azaltıcı önleme rağmen dalgalı bir toparlanma sergiledi. Rezervlerde kazanımlarını Şubat ayındaki depremden sonra kazanımları geri verdi.



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