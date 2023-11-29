Erdoğan'dan 'rezerv' açıklaması

Yayınlanma: 29.11.2023 - 13:59

Güncelleme: 29.11.2023 - 13:59

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

Erdoğan, Merkez Bankası'nın rezervlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

"2014'TEN YANA İLK KEZ"

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'e sunulan torba yasanın pek çok düzenleme içerdiğini belirterek, "Merkez Bankası brüt rezervlerimizin Eylül 2014'ten bu yana ilk kez 134,5 milyar dolara çıktığının müjdesini de sizlerle paylaşmak istiyorum. Meclis'e sunduğumuz yeni kanun teklifinde pek çok düzenleme yer alıyor" dedi.

İKRAMİYE AÇIKLAMASI

Çalışan emeklilere ikramiye ödenmesine ilişkin ise, "Emeklilerimizin yükünü hafifletmek amacıyla hayata geçirdiğimiz 5 bin lira ödeme kararımızı çalışan emeklilerimize de teşmil ediyoruz. Çalışan tüm emeklilerimize tek seferlik ödememizi yapacağız. 4 milyon 689 bin emeklimizin hesaplarına 5'er bin liranı yatıracağız" şeklinde konuştu.

"NİSAN 2024'E KADAR DEVAM EDECEK"

Erdoğan, ücretsiz doğalgaz desteğinin Nisan 2024 tarihine kadar devam edeceğini söyleyerek, "Ücretsiz doğalgaz desteğimiz sürüyor. Nisan ayından beri konutlardaki mutfa ve su ısıtma ihtiyaçlarına karşılık gelen doğalgaz tüketiminin faturalardan düşüyoruz. Bu çerçevede vatandaşlarımıza toplam 87 milyar liralık doğrudan destek sağlamış olduk. Bu uygulamayı Nisan 2024 dönemine kadar devam ettireceğiz" diye konuştu.