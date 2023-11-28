Merkez Bankası'nın toplam rezervlerinde tarihi zirve

Yayınlanma: 28.11.2023 - 10:50

Güncelleme: 28.11.2023 - 10:50

Reuters'ın hesaplamalarına başvurduğu beş bankacı, 24 Kasım ile biten geçen hafta Merkez Bankası'nın toplam rezervlerin 2 milyar dolar arttığını hesapladı.



17 Kasım'da 134.5 milyar dolar olarak açıklanan toplam rezervlerdeki önceki rekor Aralık 2013'teki 135.96 milyar dolardı.

TL'nin seviyesini belirlemek için rezerv satışlarına seçim sonrası son verilmesinin ardından rezervlerde başlayan yükseliş trendi haziran ayından bugüne devam ediyor.

İlgili veriler TCMB analitik bilanço verilerinden ve öncü göstergelerden hesaplanabiliyor. Resmi veriler Perşembe günü 14.30'da açıklanacak.

TCMB hesaplanan rezerv verisine ilişkin yorum yapmadı.

TL'nin seviyesini belirlemek için rezerv satışlarına seçim sonrası son verilmesinin ardından rezervlerde başlayan yükseliş trendi Haziran ayından bugüne devam ediyor. Bankacıların hesaplamaları Haziran ayından geçen haftaya toplam rezervlerdeki artışın 38 milyar dolara ulaştığını gösteriyor.

SWAP HARIÇ EKSİ 51 MİLYAR DOLARA İYİLEŞME GÖSTERDİ

TCMB'nin rezervlerindeki artış piyasada rezervlere ilişkin takip edilen diğer hesaplama yöntemlerinde de görülüyor. TCMB'nin swap hariç net rezervleri eksi 53 milyar dolardan eksi 51 milyar dolara iyileşme gösterdi. Bankacılar geçen hafta uluslararası net rezervlerin de 6.6 milyar dolar ile 7 milyar dolar bandında bir artış yaşandığını hesapladı. Bu hesaba göre net rezerv önceki haftaki 29 milyar dolardan geçen hafta 36 milyar dolara yaklaştı.

Buna göre, 2 Haziran'da -5.7 milyar dolar ile veri tarihinin en düşük değerini alan net uluslararası rezervlerde seçimlerden bugüne kadar yaşanan artış da 41 milyar doların üzerinde olacak.

Seçimler öncesinde rezerv kullanımı ile dolar/TL'nin olması gerekenden daha düşük belirlendiği politika, yeni ekonomi yönetimi ile terk edildi ancak kamunun rolü tam olarak bitmedi.

Genel seçimlerin ardından yenilenen ekonomi yönetimi alışılagelmişin dışındaki politikalardan uzaklaşma başladı. Bu dönüşüm ile birlikte TCMB Haziran'da 650 bp, Temmuz'da 250 bp, Ağustos'ta 750 bp, Eylül, Ekim ve Kasım aylarından 500'er bp olmak üzere toplamda 3,150 bp faiz artırdı.

Yabancılar, yükselen enflasyon karşısında faiz oranlarını düşürmek de dahil alışılmışın dışındaki politikalar ile Türkiye'yi son yıllarda yatırım tercihleri arasına almıyordu.

Mayıs ayındaki genel seçimler ardından geçen süreçte ise önce olumsuz bakış açısı değişmeye başladı ardından yatırımcılar Türkiye piyasalarına geri dönmeyi değerlendirdiklerini açıkladı.

Son dönemde ise aralarında Deutsche Bank, JPMorgan gibi uluslararası kurumların da yer aldığı son raporlar, TL cinsi yatırım araçlarının 2024'te gelişmekte olan ülke piyasaları arasında öne çıkacağını savunuyor.