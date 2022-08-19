Erdoğan'dan 'Tarım Kredi' açıklaması: Raflarda ürün kalmadı

19 Ağustos 2022 Cuma, 12:40

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna'ya gerçekleştirdiği ziyaretinin ardından uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Ekonomi gündemine ilişkin de açıklamalarda bulunan Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Tarım Kredi Koopeatifleri'nde yapılan indirime ilişkin, "Şu anda Tarım Kredi raflarında ürün kalmadı. Yoğun bir şekilde ürün yetiştirmeye çalışıyorlar" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

'TARIM KREDİ RAFLARINDA ÜRÜN KALMADI, DEPOLARIN ARTIRILMASI TALİMATINI VERDİM'

Tarım Kredi Kooperatifleri'nin attığı adımla biz vatandaşımıza uygun fiyatlı ürünleri ulaştırırken bir yandan da birilerini terbiye ediyoruz.

Şu anda Tarım Kredi Kooperatifleri'nin 1300-1400 marketi var. Biz şimdi Tarım Kredi'ye diyoruz ki ‘Tarım Kredi, de ki market açmak üzere bana işte 250, 300, 400 metrekarelik bina ile gelin. Ürünü biz verelim. Sen ürün için işletme sermayesi koyma. Onu Tarım Kredi sana versin.’ Bunu niye diyoruz? Şu andaki market sayısını 1400 değil, 2 bine, 2 bin 500’e çıkaralım ve piyasayı Tarım Kredi olarak biz balanse edelim. Çünkü bizim derdimiz burada para kazanmak değil. Bizim tek derdimiz var; vatandaşımıza bir kaliteli ürün, iki ucuz ürün sunalım.

Mesela et ürünleriyle ilgili bunu sadece koyun kuzuda değil, büyükbaşta da yapalım. Şimdi bakın hemen muhalefet çılgına döndü; ‘aldatıyorlar, kandırıyorlar, yok şöyle yok böyle’ falan filan. Ya şu anda Tarım Kredi raflarında ürün kalmadı. Yoğun bir şekilde ürün yetiştirmeye çalışıyorlar. Ben iki gün önce genel müdürle de konuştum, dedim süratle depoların sayısını da artıralım, bu depolarla da Türkiye genelinde marketlerimize ürün yetiştirmede sıkıntı yaşamayalım.

Şu anda gerek bakanım gerek genel müdürümüz bu çalışmayı hızla devam ettiriyorlar. Zaten bu Tarım Kredi marketlerindeki olayla, diğer zincir marketler fiyatları hemen indirmeye başladılar, başlayacaklar. Bizim derdimiz zaten para kazanmak değil. Burada tek derdimiz piyasayı balanse etmek, vatandaşa ucuz, kaliteli ürün yetiştirmek.

'SERBEST PİYASA EKONOMİSİ İLKELERİNDEN ASLA TAVİZ VERMİYORUZ'

Modeli oluştururken ülkemizin geçmiş tecrübelerini, iç ve dış dinamiklerini, sahip olduğu jeostratejik avantajı, Kovid-19 salgını ve sonrasında yeni küresel ekonomik düzenin ortaya çıkarmış olduğu fırsatları kapsayan birçok parametreyi dikkate aldık. Tabii modelin tasarımında serbest piyasa ekonomisi ilkelerinden asla taviz vermiyoruz.

Modelin temel politika araçlarını, Türk lirası tasarrufların özendirilmesine yönelik adımlar, selektif kredi politikaları, yatırım ortamının iyileştirilmesine dönük tedbirler oluşturuyor. Son dönemde model kapsamında uyguladığımız politikaların olumlu sonuçlarını da almaya başladık.

Bununla birlikte özellikle IMF’nin yaptığı son açıklamalara baktığımız zaman, Türkiye’nin ekonomik olarak dünya ülkelerinden farklı bir konumda olduğunu, çok daha isabetli bir büyüme parametresini yakaladığını IMF kendisi ifade ediyor.

Böyle bir konumdayız ve biz önümüzdeki dönem için ülkemizi olumsuz değil, tam aksine olumlu gelişmelerin beklediğini görüyoruz.

Türkiye ekonomi modeli ile makro ekonomik istikrarı sürdürülebilir kılmayı hedefledik. Yüksek katma değerli üretimi artırmayı özellikle hedefledik. Cari dengede kalıcı iyileşmeyi hedefleyen bir politikalar bütünü olarak bunu ifade ettik.

YURTTAŞ UMDUĞUNU BULAMAMIŞTI...

Artan yaşam pahalılığı altında ezilen yurttaş, ucuz gıdaya kavuşmak için 15 Ağustos'ta Tarım Kredi Kooperatifi marketlerine koştu. Ancak sadece etiketin renginin değiştiğini, hatta bazı ürünlere zam geldiğini gördü. Marketten elleri boş dönenler, “İndirim diye geldik, kandırıldık” dedi.