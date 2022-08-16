Tarım Kredi Kooperatifi'nden alışveriş yapan yurttaş: 'Bir fark göremedim, fiyatlar çevreye göre aynı'
Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde dün başlayan indirim sonrası yurttaşlar bu marketlere akın etti. Ancak bir gün sonra marketlerdeki yoğunluğun azaldığı görüldü. Malatya’daki Tarım Kredi Kooperatifi marketinden alışveriş yapan bir yurttaş, “Bu markete ilk defa geliyorum, bir fark göremedim. Çevreye göre aynı fiyatlar” dedi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde satılan 30’un üzerinde üründe dün indirime gidildi. İndirimli satışların ikinci gününde, marketler dün yaşanan yoğunluğun olmadığı gözlendi.
“BU MARKETE İLK DEFA GELİYORUM, BİR FARK GÖREMEDİM”
Bir yurttaş, herhangi bir ucuzluk görmediğini belirterek, “Ucuz değil, ürünlerin fiyatları, hemen hemen diğer marketlerle aynı. Bu markete ilk defa geliyorum, bir fark göremedim. Çevreye göre aynı fiyatlar” dedi.
“BİRAZ DAHA İNDİRİM OLSA İYİ OLURDU”
Emekli bir yurttaş ise fiyatların normal olduğunu kaydederek, “Diğer zamanlarda biraz pahalıydı. Biraz daha indirim olsa iyi olurdu. Emekli maaşıyla ancak bu kadar alabiliyoruz. Fazla alamıyoruz. Önceden her şeyden iki kilo alırken şimdi bir kilo alabiliyoruz. Sadece belli ürünlerde indirim var, diğer ürünlerde yok” diye konuştu.
İlgili Haberler
- CHP'li Adıgüzel açıkladı: Erdoğan geldi, Tarım Kredi Kooperatifleri'nin sayısı azaldı
- Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 'buğday hasadı' paylaşımına CHP'li Karasu'dan yanıt: 'Yüz gülmüyor'
- Karşılaştırıldı... Tarım Kredi marketinde ürünler eski fiyatlarında kaldı
- Tarım işçilerini taşıyan traktöre, kamyonet çarptı: 11 yaralı
-
Video Haberler
- Pazarda 'yan bakma' kavgası: Metrelerce kovaladı
- MHP'den 'erken seçim' iddialarına yanıt
- Denizde cesedi bulundu: Kimliği belli oldu
- Saniyeler içinde çaldı
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- Parklarda zehir çıktı! 1 haftada 8 köpek öldü!
- Otomobilde ölü bulunmuştu: Uyuyor diye bırakmışlar!
- Zincir marketlerle ilgili yeni karar
- ABD'li şarkıcının Türk parçasıyla dansı gündem oldu
- Şafak Mahmutyazıcıoğlu davasında Ece Erken bayıldı
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP'ye soğuk duş; birinci parti değişti
- Kaldıkları yer erkek öğrenci yurduna çevrildi
- Baraj kalktı, kontenjanlar doldu
- Tıp fakülteleri tercih sıralamasında geriye düştü
- Liderlerin sözleri gündeme getirdi
- İmamlara 'escort kadın' soruşturması
- Zincir marketlerle ilgili yeni karar
- 20 yıllık eşinin aldattığı kişi ortaya çıktı...
- O artık Soylu'nun danışmanı!
- Müdürlükten açığı gizleme çabası