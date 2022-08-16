Tarım Kredi Kooperatifi'nden alışveriş yapan yurttaş: 'Bir fark göremedim, fiyatlar çevreye göre aynı'

16 Ağustos 2022 Salı, 17:04

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde satılan 30’un üzerinde üründe dün indirime gidildi. İndirimli satışların ikinci gününde, marketler dün yaşanan yoğunluğun olmadığı gözlendi.

“BU MARKETE İLK DEFA GELİYORUM, BİR FARK GÖREMEDİM”

Bir yurttaş, herhangi bir ucuzluk görmediğini belirterek, “Ucuz değil, ürünlerin fiyatları, hemen hemen diğer marketlerle aynı. Bu markete ilk defa geliyorum, bir fark göremedim. Çevreye göre aynı fiyatlar” dedi.

“BİRAZ DAHA İNDİRİM OLSA İYİ OLURDU”

Emekli bir yurttaş ise fiyatların normal olduğunu kaydederek, “Diğer zamanlarda biraz pahalıydı. Biraz daha indirim olsa iyi olurdu. Emekli maaşıyla ancak bu kadar alabiliyoruz. Fazla alamıyoruz. Önceden her şeyden iki kilo alırken şimdi bir kilo alabiliyoruz. Sadece belli ürünlerde indirim var, diğer ürünlerde yok” diye konuştu.