Erdoğan’ın görevden aldığı Merkez Bankası yöneticisi isyan etti

23 Kasım 2021 Salı, 12:02

Geçtiğimiz 2 yıl içinde, Merkez Bankası başkanlığı koltuğu 4 kez el değiştirdi. Her birinin görev süresinin 4 yıl olması gereken başkanların görevden alınmalarının perde arkasında "faiz" kararları vardı. Merkez Bankası'ndaki başkan değişiklikleri ve faiz kararları doların ateşini önlemeye yetmedi. Aksine, faizler düştükçe dolar tarihi zirvesini yenilemeye devam etti.

Erdoğan düşük faizlere ilişkin, "Bu politika ile biz ne yaptığımızı, ne için yaptığımızı, nasıl yaptığımızı hangi risklerle karşı karşıya bulunduğumuzu, sonunda ne elde edeceğimizi gayet iyi biliyoruz" derken, süreci "ekonomik kurtuluş savaşı" olarak niteledi.

AĞBAL’IN PAYLAŞIMINI ALINTILADI

Erdoğan’ın dün akşamki kur ve faiz açıklaması sonrasında bugün Türk lirasında çok sert değer kaybı görülürken, Tümen, Twitter’dan yaptığı çağrıda, “Başarı şansı olmayan bu irrasyonel deneyi bir an önce terkedip Türk lirasının değerini koruyacak, Türk halkının refahını gözetecek kaliteli politikalara bir an önce dönmemiz gerekiyor” dedi.

“Bunu nasıl yapacağımızı yeniden hatırlamakta fayda var” diyen Tümen, Naci Ağbal’ın 19 Eylül’de yaptığı paylaşımı alıntıladı.

YAZISINI PAYLAŞMIŞTI

Ağbal, Twitter hesabından, TCMB Başkanı olduğu dönemde kaleme aldığı ve 5 Mart 2021 tarihinde bankanın blog sitesi olan tcmbblog.org'da yayımlanan yazısının linkini paylaşmıştı.

İşte Ağbal'ın yazısının ilgili kısmı:

“2021 yılı sonunda enflasyonun yüzde 9,4 seviyesine düşmesini hedefliyoruz” denilen yazıda, “Ocak ayında sıkı parasal duruşumuzu korurken bu duruşun uzun bir müddet sürdürüleceğini ve gerekirse ilave faiz artışı yapılabileceğini belirterek sözle yönlendirmede bulunduk. Bu süreçte yaptığımız açıklamalarda ise mevcut enflasyon riskleri karşısında bu yıl içinde faiz indirimini uzun bir süre gündeme almamızın mümkün görünmediğini belirterek sözle yönlendirmemizi belirgin bir şekilde güçlendirdik” denilmişti.