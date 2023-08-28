Erdoğan'ın 'Körfez' umudu sürüyor: Suudi Arabistan ile işbirliği

Yayınlanma: 28.08.2023 - 15:04

Güncelleme: 28.08.2023 - 15:07

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Körfez ülkelerinden yatırım ve finansman çekme umutları sürüyor.

Erdoğan'ın, 17-19 Temmuz tarihleri arasında Körfez turu kapsamında ziyaret ettiği ilk ülke Suudi Arabistan olmuştu.

Erdoğan'ın ziyareti sırasında Suudi Arabistan ile Türkiye arasında doğrudan yatırım, savunma sanayii, enerji ve iletişim alanlarında anlaşma imzalanmıştı.

İŞBİRLİĞİ İMZALANDI

Bu ziyaretler sonuç vermeye başladı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ve Suudi Arabistan arasında ekonomik işbirliğine ilişkin mutabakat zaptı imzalanacağı duyurdu.

Ömer Bolat, konuya ilişkin olarak sosyal medya platformundan paylaşımda bulundu.

El-Harif ve heyetiyle bakanlıkta bir araya geldiklerini bildiren Bolat, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Suudi Arabistan ve Türkiye arasındaki karşılıklı ticareti ve özellikle imalat sektöründe karşılıklı yatırımlarımızı artırmak üzere güçlü bir plan hayata geçireceğiz. Bu kapsamda özellikle ihracat stratejilerimiz ve sektörel ortaklıklar alanında işbirliğine yönelik bir mutabakat zaptını da önümüzdeki günlerde imzalayacağız."

Bolat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen ay gerçekleştirdiği Cidde ziyaretinin ardından inşa edilecek bu işbirliğiyle, Suudi Arabistan Ulusal Sanayi ve Madencilik Stratejisi ve "Suudi 2030 Vizyonu" çerçevesinde Türk firmalarının Suudi Arabistan'daki projelerden daha fazla pay almaları hususunda ortak çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Körfez turu öncesi havaalanında gazetecilere konuşan Erdoğan, "Şu anda savunma sanayide, altyapı, üst yapı yatırımlarında Türkiye’nin üç ülkeye ciddi bir yatırım imkanı olacak. Bunun yanında bu ülkelerin Türkiye’den belirli 'asset'leri alma durumları olacak. Ama bazı cambazların söylediği gibi. 'BOTAŞ'ı satıyorlar' gibi bir şey yok, neyin satılacağını neyin satılmayacağını çok iyi biliriz" demişti.

Erdoğan, Suudi Arabistan'a ilişkin, "Öncelikli gündemimiz bu ülkelerle ortak yatırım ve ticari faaliyetler olacak. Suudi Arabistan, ticaret, yatırımlar, müteahhitlik alanlarında özel bir konuma sahip, Suudi Arabistan’ın büyük çaplı projelerinde Türk firmaların daha fazla rol oynamasını arzu ediyoruz" ifadelerini kullanmıştı.