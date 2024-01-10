Erdoğan'ın memleketinde ekmeğe dev zam!

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın memleketi Rize'de ekmeğe zam geldi. Artan maliyetleri sebep gösteren Rize Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği'nin kararıyla 250 gram ekmeğin fiyatı 10 TL olarak belirlendi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.01.2024 - 11:52
Erdoğan'ın memleketinde ekmeğe dev zam!
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Asgari ücrete gelen zammın ardından hemen her ürüne zam gelirken Rize'de ekmeğe büyük zam yapıldı.

Rize Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği artan maliyetlerden dolayı ekmeğe zam talebinde bulundu.

YARINDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK

Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği'nin kasım ayı toplantısında alınan karara göre, kentte 250 gramı 8,50 TL'den satılan ekmek fiyatlarına 11 Ocak Perşembe gününden itibaren yeni bir zam yapılacak.

250 gram ekmeğin fiyatı 10 TL olarak belirlendi. Yeni fiyatların 11 Ocak 2024 Perşembe gününden itibaren yürürlüğe konulması kararlaştırıldı.


Erdoğan Ekmek Rize

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