Ekmek fiyatlarından şikayet etmişti! İstanbul Valisi Gül: 882 fırınla ilgili tutanağı bakanlığa bildirildi

Geçtiğimiz günlerde ekmek fiyatlarına isyan eden ve denetim çağrısı yapan İstanbul Valisi Davut Gül, 822 ekmek fırınıyla ilgili tutanak tutulduğunu bildirdi.

AA
Yayınlanma: 10.12.2023 - 21:15
Ekmek fiyatlarından şikayet etmişti! İstanbul Valisi Gül: 882 fırınla ilgili tutanağı bakanlığa bildirildi
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İstanbul Valisi Davut Gül, kentte ekmek fiyat tarifesine uymayarak fahiş fiyatla satış yapan 822 ekmek fırınıyla ilgili tutulan tutanağın Ticaret Bakanlığına gönderildiğini bildirdi.

Vali Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul'da ekmek fiyat tarifesine uymayarak fahiş fiyatla satış yapan 822 ekmek fırınıyla ilgili tutanak tutularak cezalandırılmaları için Ticaret Bakanlığımıza gönderilmiştir. Kuralsızlığın kural olarak dayatılmasına asla müsaade etmeyeceğiz."

EKMEK FİYATLARINA İSYAN ETMİŞTİ

Vali Davut Gül, geçtiğimiz gün İstanbul’da ekmek satış fiyatlarındaki farklılıklara değinmişti. 

İstanbul’da ekmek satış fiyatının 6,50 lira olduğunu aktaran Gül, “Kimi yerde 9 liraya, 10 liraya ekmek satışı yapılıyor. Bu konuda halkımızı mağdur etmemek adına Tarım İl Müdürlüğü ve belediyelerimizi etkin fiyat denetimi yapmaya davet ediyorum” demişti.


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