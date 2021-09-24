Erdoğan'ın 'operasyon' çıkışından sonra market hisselerinde sert düşüş
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün ABD'de yaptığı "Zincir marketlere yönelik gerekli operasyonlar yapılacak" çıkışından sonra Borsa İstanbul'da market hisselerinde sert düşüş yaşanıyor.
Merkez Bankası’nın dün açıkladığı faiz kararından sonra TL'deki değer kaybı market hisselerini de etkiledi. Borsadaki düşüş devam ederken market hisselerinde de kayıplar yaşanıyor.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın New York'taki Türkevi'nde gazetecilere yaptığı açıklamalarda zincir marketlerer gerekli operasyonların başlatılacağını duyurup, "5 tane zincir market bütün o ürünü toparlıyor. Bu 5 tane zincir marketin topladığı ürünle piyasalar alt üst oluyor. Bunlar eğer bu noktada daha adil davranırlarsa hem vatandaş uygun fiyatla ürün alabilecektir hem de üretici şu an itibarıyla kazanımını, parasını zamanında alma şansına ulaşacaktır" ifadelerini kullanmıştı.
DEĞER KAYBI YAŞANIYOR
Erdoğan'ın bu açıklamasından sonra ise Borsa İstanbul'da Migros'ta yüzde 4’ü, BİM'de yüzde 2’yi, Şok'ta yüzde 4’ü ve Carrefoursa'da yüzde 3'ü aşan değer kaybı görüldü.
"GEREKLİ OPERASYONLAR YAPILACAK"
Erdoğan, yöneltilen 'fahiş fiyat' sorusuna ise,"Bu konuda kısmen özellikle bu zincir marketlerin sınırsız uygulamaları var. Bu sınırsız uygulamalar karşısında biz de Ticaret Bakanlığı olarak bunların üzerine üzerine gideceğiz. Zincir marketlerin bu uygulamalarıyla mücadelede Ticaret Bakanlığımız gerekli olan her türlü tedbiri alıyor, alacak ve bunlara da gerekli operasyonları yapacaktır" dedi.
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