Deprem bölgesi Osmaniye'de 200 bina için acil yıkım kararı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Osmaniye’de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerince hasar tespit çalışmaları sürerken, ilk etapta 200 yapı için acil yıkım kararı verildi.

İHA
Yayınlanma: 13 Şubat 2023 - 22:12
Deprem bölgesi Osmaniye'de 200 bina için acil yıkım kararı
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Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin yıkıma yol açtığı 10 ilden biri de Osmaniye oldu. Sarsıntılarla yıkılan binaların enkazlarında arama kurtarma ekipleri günlerce hayat kurtarmak için çaba harcadı.

Kentte yıkılan 268 binanın enkazında yapılan arama kurtarma çalışmaları sona erdi. 'Yüzyılın felaketi' olarak adlandırılan depremde kentte 976 kişinin hayatını kaybettiği, 2 bin 590 kişinin ise yaralandığı açıklandı. 

Şehirde yapılan hasar tespit çalışmalarında 18 bin 983 bina kontrol edildi. Bu binalardan 11 bin 316’sının hasarsız, 4 bin 843’ünün az hasarlı olduğu belirlenirken, 200 bina ile ilgili de acil yıkım kararı verildi. Ağır hasarlı olduğu tespit edilen binalar, iş makinaları ile kontrollü şekilde yıkılmaya başlandı. 

 


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