Erdoğan'ın zamları enflasyonu geride bıraktı: Ulaşımdan ÖTV'ye fiyatlar uçtu!

Yayınlanma: 14.01.2025 - 12:22

Güncelleme: 14.01.2025 - 12:25

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in "enflasyonda düşüş eğilimine girdik" açıklamalarıyla ücretler beklenen enflasyona göre artırılırken, kamu zamları 2024 enflasyon oranını geçti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan veriler, 2024 yılındaki enflasyonun yüzde 44,38 olduğunu ve yılın ikinci yarısında bu oranının yüzde 15,75 olarak gerçekleştiğini gösterdi.

ENFLASYON HEDEFİYLE 'UYUMLULUK'

Ekonomi yönetimi, 2025'te yüzde 21 olarak belirlenen enflasyon hedefi doğrultusunda fiyat artışlarını yapacağını belirtti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yapılan açıklamalarda "Yönetilen fiyatlar enflasyon hedefiyle uyumlu belirlenecek" ifadelerini kullanmıştı.

ÜCRET HEDEF ENFLASYONA ZAMLAR GERÇEK ENFLASYONA GÖRE

Hükümet, 2025 yılı asgari ücretini hedef enflasyona göre belirlerken, işçi taleplerinin altında kaldı. Asgari ücret, beklenen enflasyon oranıyla uyumlu olarak yüzde 30 artırıldı. Öte yandan, köprü ve otoyol geçiş ücretlerine yapılan zamlar, geçen yılki enflasyon oranını çok aştı.

Alkollü içecekler ve sigaraya gelen ÖTV artışı ise, sırasıyla yüzde 61,44 ve yüzde 74,58 oranında gerçekleşti. Yüksek Hızlı Tren (YHT) bilet fiyatlarına yapılan zamlar da enflasyonu geçerek, Ankara-İstanbul hattındaki bilet fiyatını yüzde 44,4 oranında artırdı.

VERGİ VE CEZA ARTIŞLARI

Vergi ve cezalara yapılan zamlar ise, yüzde 43,93 oranında yeniden değerleme ile gerçekleşti.