Erdoğan 'üç çocuk' dedi, 'müjde'leri sıraladı ama...: 5 bin TL'lik destekle neler alınabilir?

Yayınlanma: 13.01.2025 - 16:50

Güncelleme: 13.01.2025 - 17:25

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2025 yılı "Aile Yılı" kapsamında Saray'da düzenlenen tanıtım programında, evlilik ve doğum yardımlarıyla ilgili yeni kararları açıkladı.

ÜÇ ÇOCUK ÇAĞRISI VE AİLE POLİTİKASI

Erdoğan, aileyi merkeze alan politikalarını bir kez daha gündeme taşıyarak, "Bireyi, aileyi ve toplumu ifsat eden cinsiyetsizleştirme politikalarına tepki göstermeye devam edeceğiz. Türkiye'nin tavrı bu konuda nettir" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin genç nüfus açısından kan kaybettiğini vurgularken, "İlk anne olma yaşı geçmişte görülmemiş biçimde 29'u aşmış durumda. En az üç çocuk çağrımızın ne kadar haklı olduğunu bugün daha iyi anlıyoruz" dedi.

5 BİN TL YARDIM TEPKİ ÇEKTİ

Erdoğan, yeni doğum yapacak annelere verilecek yardım miktarını da duyurdu. İlk çocuk için 5 bin TL'lik tek seferlik yardım yapılacağını açıklayan Cumhurbaşkanı, "Doğum yardımlarımızı önemli ölçüde artırıyoruz" dedi. Ancak bu miktar doğum sonrası masrafları karşılamada yetersiz bulundu.

YENİ DOĞAN BEBEK MASRAFLARI

Yenidoğan bir bebek için alınması gereken ürünlerin ortalama fiyatları şöyle:

Beşik-Bebek Yatağı: 2 bin 500 TL Bebek Battaniyeleri: 300 TL Yenidoğan Bebek Kıyafetleri: 400 TL Hazır Bezler (Bir Aylık): 600 TL Islak Mendil (Bir Aylık): 200 TL Bebek Şampuanı ve Banyo Ürünleri: 250 TL Emzik ve Biberon: 200 TL Bebek Arabası: 4 bin TL Bebek Tırnak Makası Seti: 100 TL Bebek Maması ve Mama Kasesi (Bir Aylık): 800 TL

Toplam: 9 bin 350 TL

YARDIM MASRAFLARI KARŞILAMIYOR

Cumhurbaşkanının yaptığı "üç çocuk" çağrısının ardından doğacak ilk çocuğa yapılacak tek seferlik 5 bin TL’lik yardım, bir bebeğin minimum ihtiyaçlarını karşılamaya yetmiyor. Yardım, toplam masrafların ancak yarısını karşılayabiliyor.