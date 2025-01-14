SGK'dan 9 milyon kişiye yazı: Maaşlara bloke şoku!
SGK, sahte sigortalılık ve GSS prim borçları için harekete geçti. 9 milyon kişiye e-haciz uygulanırken, maaş hesaplarına bloke konuldu. Konuya ilişkin SGK uzmanı Mehmet Akif Cenkci sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda açıklamalarda bulundu.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), milyonlarca emekli ve Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçlusu için harekete geçti. ‘Sahte sigortalılık’ denetimlerini genişleten SGK, 9 milyonun üzerinde kişiye e-haciz işlemi uygulayarak çok sayıda maaş hesabını dondurdu.
Ekonomi yönetiminin sıkı para politikalarına maliye uygulamalarıyla destek verme kararı doğrultusunda SGK denetimlerini yeni bir boyuta taşıdı.
Yılın ilk aylarında emeklilerin sigortalılık durumlarını geriye dönük incelemeye başlayan kurum bu kez GSS prim borcunu ödemeyen yurttaşları hedef aldı.
BANKA HESAPLARINA BLOKE KONULDU
Sosyal Güvenlik Uzmanı Mehmet Akif Cenkci, sosyal medya hesabında GSS borcu nedeniyle uygulanan e-haciz süreciyle ilgili şu bilgileri paylaştı:
"9,4 milyon Genel Sağlık Sigortası prim borçlusuna e-haciz gönderildi, banka hesaplarına blokeler konuldu.
Milyonlarca esnaf, bu ekonomik kriz koşullarında SGK işveren primi ve vergi borçlarını ödeyemediği için hacizlik duruma düştü.
Yönetemediğiniz ekonominin krizi, yine toplumun sırtına yüklendi.
Vatandaşlar kapsamlı bir kamu borç yapılandırması beklerken, şimdi Sayın Bakan ‘YAPILANDIRMA YOK’ diyor.
Ne oldu da aylardır planladığınız yapılandırma düzenlemesinden vazgeçtiniz? Üstelik Maliye Bakanı Şimşek’in tahsil kabiliyeti olarak gördüğü yapılandırmadan.
Çünkü belediyelerin borcu siyasi malzeme olarak kullanılıyor. CHP’li belediyeler ve muhalefet partilerine ait belediyeler bu yapılandırmadan faydalanacak diye mi vazgeçtiniz? Bunu bilmediğimizi mi düşünüyorsunuz?"
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