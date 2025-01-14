SGK'dan 9 milyon kişiye yazı: Maaşlara bloke şoku!

SGK'dan 9 milyon kişiye yazı: Maaşlara bloke şoku!

SGK, sahte sigortalılık ve GSS prim borçları için harekete geçti. 9 milyon kişiye e-haciz uygulanırken, maaş hesaplarına bloke konuldu. Konuya ilişkin SGK uzmanı Mehmet Akif Cenkci sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda açıklamalarda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
14 Ocak 2025 Salı, 10:03
SGK'dan 9 milyon kişiye yazı: Maaşlara bloke şoku!

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), milyonlarca emekli ve Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçlusu için harekete geçti. ‘Sahte sigortalılık’ denetimlerini genişleten SGK, 9 milyonun üzerinde kişiye e-haciz işlemi uygulayarak çok sayıda maaş hesabını dondurdu.

SGK'dan 9 milyon kişiye yazı: Maaşlara bloke şoku!

Ekonomi yönetiminin sıkı para politikalarına maliye uygulamalarıyla destek verme kararı doğrultusunda SGK denetimlerini yeni bir boyuta taşıdı. 

SGK'dan 9 milyon kişiye yazı: Maaşlara bloke şoku!

Yılın ilk aylarında emeklilerin sigortalılık durumlarını geriye dönük incelemeye başlayan kurum bu kez GSS prim borcunu ödemeyen yurttaşları hedef aldı.

SGK'dan 9 milyon kişiye yazı: Maaşlara bloke şoku!

BANKA HESAPLARINA BLOKE KONULDU

Sosyal Güvenlik Uzmanı Mehmet Akif Cenkci, sosyal medya hesabında GSS borcu nedeniyle uygulanan e-haciz süreciyle ilgili şu bilgileri paylaştı:

SGK'dan 9 milyon kişiye yazı: Maaşlara bloke şoku!

"9,4 milyon Genel Sağlık Sigortası prim borçlusuna e-haciz gönderildi, banka hesaplarına blokeler konuldu.

SGK'dan 9 milyon kişiye yazı: Maaşlara bloke şoku!

Milyonlarca esnaf, bu ekonomik kriz koşullarında SGK işveren primi ve vergi borçlarını ödeyemediği için hacizlik duruma düştü. 

SGK'dan 9 milyon kişiye yazı: Maaşlara bloke şoku!

Yönetemediğiniz ekonominin krizi, yine toplumun sırtına yüklendi.

SGK'dan 9 milyon kişiye yazı: Maaşlara bloke şoku!

Vatandaşlar kapsamlı bir kamu borç yapılandırması beklerken, şimdi Sayın Bakan ‘YAPILANDIRMA YOK’ diyor.

SGK'dan 9 milyon kişiye yazı: Maaşlara bloke şoku!

Ne oldu da aylardır planladığınız yapılandırma düzenlemesinden vazgeçtiniz? Üstelik Maliye Bakanı Şimşek’in tahsil kabiliyeti olarak gördüğü yapılandırmadan. 

SGK'dan 9 milyon kişiye yazı: Maaşlara bloke şoku!

Çünkü belediyelerin borcu siyasi malzeme olarak kullanılıyor. CHP’li belediyeler ve muhalefet partilerine ait belediyeler bu yapılandırmadan faydalanacak diye mi vazgeçtiniz? Bunu bilmediğimizi mi düşünüyorsunuz?"

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