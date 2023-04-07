Erik tezgahlarda yerini aldı: Yurttaş tane ile satın alıyor

Bursa’da erik, pazar tezgahlarında yerini aldı. Kilosu 250 ile 300 lira arasında değişen eriği yurttaşlar tadımlık alıyor.

İHA
Yayınlanma: 07 Nisan 2023 - 07:00
Erik tezgahlarda yerini aldı: Yurttaş tane ile satın alıyor
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Hava sıcaklıklarının artmasıyla beraber birçok yaz meyvesi tezgahlarda yerini almaya başladı. Yaz mevsiminin müjdecisi olan erik Bursa'da tezgahlarda satılmaya başlandı.

Sezonun başında kilosu 250 ile 300 lira arasında değişen eriğin pahalı olması nedeniyle yurttaş tane ile satın alabiliyor. 10’lu paketler halinde 30 liradan satılan eriği yurttaşların genellikle tadımlık satın aldığı bildirildi.

"2-3 TANE TADIMLIK YA DA HAMİLELER İÇİN ALIYORLAR"

Eriğin yeni çıktığı için fiyatının yüksek olduğunu söyleyen Tuz Pazarı esnafı Ahmet Ali Koca, "Şu anda eriğin kilosu 250 lira. Yurttaş 2-3 tane tadımlık ya da hamileler için aşerenlere alıyor. İlk çıktığında bin 500 lira civarındaydı. Şu anda fiyatı 250-300 lira arası. Önümüzdeki hafta 100 liraya düşer. Bayramdan sonra her zamanki standart fiyatlarına döner. Bursa’da ilk bizim tezgahımızda var. Satılır mı diye bir deneyelim dedik" şeklinde konuştu.


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