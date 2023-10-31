Kabine toplantısı bugün: Gündemde 'erken emeklilik' var
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Saray'da toplanacak. Toplantıda İsrail'in Gazze'ye yönelik katliamı ve bölgedeki gelişmeler ile memur ve emekli zammı başta olmak üzere birçok konu ele alınacak. İşte ayrıntılar...
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, üç haftalık aranın ardından bugün Saray'da toplanacak. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gerçekleştirilecek olan Kabine toplantısı son olarak 9 Ekim'de yapılmıştı.
NTV'nin haberine göre toplantıda, Merkez Bankası'nın faiz artırım kararının ekonomiye yansımaları ele alınacak. Enflasyonla mücadele ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın marketlere yaptığı indirim çağrısının sonuçları değerlendirilecek.
PRİM GÜN SAYISI
Bağkur prim gün sayısıyla ilgili düzenleme de uzun süredir gündemde. Prim gün sayısı 9 binden 7 bin 200'e düşürülerek SSK'lılarla eşitlenecek.
Bu konuda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın kabine üyelerini bilgilendirmesi bekleniyor.
YENİ EVLENECEK ÇİFTLERE KREDİ
Erdoğan, son Kabine toplantısında yeni evlenecek çiftlere 2 yıl geri ödemesiz, 48 ay vadeli 150 bin liralık kredi verileceğini söylemişti. Meclis gündemine gelmesi beklenen çalışmadaki son durum da kabinede ele alınacak konu başlıkları arasında olacak.
Konut ve kira sektöründeki son gelişmeler de masaya yatırılacak.
İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARI VE ATEŞKES ÇALIŞMALARI
Dış politikada en önemli başlıksa İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları. Ankara'nın önceliği, bir an önce ateşkesin sağlanması. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bu konuda yürüttüğü diplomatik girişimler hakkında, kabine üyelerine bir sunum yapması bekleniyor.
Memur-emekli zammı başta olmak üzere ev hanımlarına emeklilik, 90 bin taşerona kadro ve Filistin-İsrail arasındaki gerilim gibi pek çok konuya ilişkin detayların Kabine Toplantısı'nda ele alınması bekleniyor.
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