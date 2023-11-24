TESK Başkanı’ndan sigara çağrısı: Acilen zamlar durdurulmalı

Yayınlanma: 24.11.2023 - 15:28

Güncelleme: 24.11.2023 - 15:28

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, bugün yaptığı yazılı açıklamada, sigaraya yapılan zamlardan ve esnaf ile yurttaşı karşı karşıya getiren uygulamalardan şikayetçi oldu.

Sigara firmalarının yurttaş ile esnafı karşı karşıya getirdiğini belirten Palandöken, “Artık esnafın talep ettiği miktarda sigara verilmiyor. Daha önce orijinal paketlerde 10 adet sigara bulunurken zam geçiş döneminde paketlerin sayısı 5'e kadar düşürüldü” dedi.

“ZAMLAR ARTTIKÇA KAÇAK ARTIYOR”

Acilen zamların durdurulmasını isteyen Palandöken, şunları ifade etti:

“Sigaraya zam yapıldıkça kaçak oranı artıyor. Şu an yüzde 20 oranında sigara kaçağı var. Bu kaçaktan dolayı devletin 100 milyar vergi kaybı var. Çünkü zamlar arttıkça kaçak artıyor. Sigara firmaları zam yapacakları zaman ürün satış adetinde kısıtlamaya giderek esnaf ile vatandaşı karşı karşıya getiriyorlar. Bu konuda Rekabet Kurumu’nun uygulamaları ve Ticaret Bakanlığı’nın yapacağı yeni bir düzenlemeyle ticaretteki bu sınırlamanın önüne geçmeli.”