ESDER Başkanı Çelikus, fiyat artışlarına karşı 'Perakende Yasası' çıkarılmasını önerdi

06 Nisan 2022 Çarşamba, 16:06

Çelikus, yazılı açıklamasında, esnafların hipermarket ve zincir marketlerin baskısı arasında sıkışıp kaldıklarını kaydetti.

Perakende Yasası'nın çıkarılmamasının esnaf ve üreticileri olumsuz etkilediğini ve iç piyasada dengesiz bir ekonomik ortam oluşmasına yol açtığını belirten Çelikus, "Özellikle zincir marketler, piyasayı istedikleri gibi manipüle ediyorlar. Fiyat etiketleri artık günlük değişmeye başladı. KDV indirimine rağmen raflarda bir indirim olmadığı gibi insafsızca zam yapılıyor" ifadelerini kullandı.

Çelikus, temel ihtiyaç ürünlerine gelen zamların önlenmesine yönelik atılacak adımın Perakende Yasası'nın çıkarılması olduğunun altını çizerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Yapılması gereken, Perakende Yasası'yla piyasaların bu zincir marketlerin tekelinden çıkarılması, Hal Yasası ile de üreticilerin nefes almasını sağlamaktır. Tarımsal üretimin artırılması için tarımsal ürün ithalatının kısıtlanması, çiftçinin tohum, gübre ve mazot gibi temel girdilerinin sübvanse edilmesi, hayvancılığın doğru teşviklerle desteklenmesi, hayvan ithalatı yerine süt ve et hayvancılığının desteklenmesidir."



