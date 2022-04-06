İktidardan destek göremediler; çareyi dolapları kapatmakta buldular

06 Nisan 2022 Çarşamba, 16:45

700 bakkaldan oluşan bir örneklem çalışması gerçekleştirildi. Çalışmaya göre küçük esnaf, artan faturalara karşı kendi önlemlerini aldığını söyledi. Esnafın yüzde 60’ı soğutucu dolaplarını kapattığını belirtirken daha az stoklu çalışan bakkallar, ısıtıcı ve klima kullanımını azaltırken LED aydınlatmaya geçti.

FATURA 2 BİN LİRAYI AŞTI

Bakkallar, elektrik faturalarında yılbaşından sonra gelen zamlarla birlikte net bir artış yaşadıklarını belirtiyor. Daha önce yüzde 25’ine 500-1000 TL arasında fatura gelirken artık elektrik faturaları yüzde 34’ünde 2 bin TL ve üzerine çıktı.

EN BÜYÜK MALİYET DOLAPTA

Artan faturalar sonrasında esnaf, tasarruf etmek için 'kendi önlemini' almaya başladı. Alınan önlemlerin başında ise dolapları kapatmak ve 3-4 markanın ürününü tek dolaba sığdırmak gibi uygulamalar var. Bakkalların yüzde 60’ı en büyük önlem olarak dolaplarını kapattığını söyledi. Günün belli saatlerinde soğutucu dolapları çalıştırmak da kullanılan yöntemlerden biri oldu.

KLİMALAR KAPANDI

Küçük esnafın aldığı başka bir önlem ise ampülleri LED yani tasarruflu olanlarla değiştirmek. Esnafın yüzde 20’si ise yeterli olmadığı için önlem almıyor. Yüzde 8’i daha az stok yaptığını belirtirken yüzde 3’ü ısıtıcı, klima ya da elektrikli soba kullanmadığını anlatıyor.

YÜZDE 45’İ DESTEK BEKLİYOR

Tüm tasarrufları kendilerince yapmaya çalışan esnaf destek beklediğini söylüyor. Bakkalların yüzde 45’i iskonto, indirim ve maddi destek beklediğini vurgularken üretici firmaların sözlerini tutmadığını düşünüyor. Esnafın yüzde 15’i dolaplar için elektrik desteği beklerken yüzde 10’u vadelerin uzatılmasını istiyor