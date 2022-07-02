ESDER Başkanı Mahmut Çelikus'tan hipermarketlerin kurban satışı tüketici ve üreticiyi olumsuz etkiliyor açıklaması
ESDER Genel Başkanı Mahmut Çelikus, "Hipermarketler sermaye gücüyle çok ucuza aldığı maldan kurbanlık satışı sonucunda büyük oranda kâr elde ediyor. Böylece üreticinin hak ettiği kazancı sağlayamamasıyla birlikte besiciler bu dev yapı rekabetiyle baş edemiyor" dedi
Esnaf ve Sanatkarlar Derneği (ESDER) Genel Başkanı Mahmut Çelikus, hipermarketlerin kurbanlık satışının ve kurban kesiminin üretici ve tüketiciyi olumsuz etkilediğini ileri sürdü.
Yazılı açıklamasında Kurban Bayramı'nda hipermarketlerin kurbanlık satışının ve kurban kesiminin üretici ve tüketiciyi olumsuz etkilediğini ifade eden Çelikus,
"Hipermarketler sermaye gücüyle çok ucuza aldığı maldan kurbanlık satışı sonucunda büyük oranda kâr elde ediyor. Böylece üreticinin hak ettiği kazancı sağlayamamasıyla birlikte besiciler bu dev yapı rekabetiyle baş edemiyor. Rekabetten kaçınan besici ve köylü halk kurbanlık hayvanlardan vazgeçiyor. Böylece hayvan üretiminin azalmasına ve insanımızın pahalı et yemesine sebebiyet veriyor" değerlendirmesinde bulundu.
Yurttaşları kurbanlarını bu işi yapan üreticilerden ve uygun kesim yapanlardan alarak sosyal barışa destek vermeye davet eden Çelikus, "Bu sistem kasap esnafımızı da mağdur etmektedir. Kasapların kurbanlık kesimlerinden elde ettikleri gelir de boşa gitmektedir" ifadelerini kullandı.
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