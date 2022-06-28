Bayram tatili kaç gün? Kurban Bayramı tatili 9 gün mü? Kurban Bayramı tatili ne zaman?
Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağı merakla bekleniyordu. Kurban Bayramı tatilinin tarihleri belli oldu. Kurban Bayramı ne zaman? 2022 Kurban Bayramı tatili kaç gün? 2022 Kurban Bayramı tatili hangi gün başlıyor?
Kurban Bayramı'nda tatile gidecek olanlar Kurban Bayramı'nın kaç gün olduğunu merak ediyor? Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu mu? Kurban Bayramı tatili hangi tarihler arasında? AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında 2022 Kurban Bayramı tatil süresi hakkında açıklamalarda bulundu.
Kurban Bayramı 1. Gün: 9 Temmuz Cumartesi
Kurban Bayramı 2. Gün: 10 Temmuz Pazar
Kurban Bayramı 3. Gün: 11 Temmuz Pazartesi
Kurban Bayramı 4. Gün: 12 Temmuz Salı
KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısında Kurban Bayramı tatilinin süresini açıkladı.
Tatil süresinin dokuz gün olacağını duyuran Erdoğan, “Kurban Bayramı tatilini takip eden günler ile 15 Temmuz arasındaki Çarşamba ve Perşembe günlerinin idari izin kapsamına alınacağının haberini sizlerle paylaşmak istiyorum” ifadelerini kullandı.
Buna göre Kurban Bayramı tatili 9 - 17 Temmuz arası olacak.
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