Eski Başekonomist Prof. Dr. Hakan Kara Big Mac Endeksi'ni paylaştı

Eski Merkez Bankası Başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara farklı para birimlerinin satın alma gücünü farklı ülkelerdeki bir Big Mac'in fiyatıyla karşılaştıran Big Mac Endeksi tablosunu paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.05.2024 - 18:23
Eski Başekonomist Prof. Dr. Hakan Kara Big Mac Endeksi'ni paylaştı
Abone Ol google-news

Eski Merkez Bankası Başekonomisti, akademisyen Prof. Dr. Hakan Kara, Türkiye ve dünya ekonomisine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımlarını sürdürüyor.

Türkiye’de Mayıs 2024’te Big Mac’in fiyatı 5,58 dolara yükselmiş ve ABD fiyatını geride bırakmıştı. ABD’de 5,35 dolara satılan hamburgerin Türkiye fiyatı Amerika fiyatından yüzde 4,3 daha pahalı hale gelmişti.

"EN YÜKSEK DÜZEY"

Big Mac Endeksi’ni X (Twitter) hesabından paylaşan Prof. Dr. Hakan Kara, “Aradaki fark tarihin en yüksek düzeyinde” ifadesini kullanarak şu paylaşımı yaptı:

"Türkiye’de Big Mac sandviç fiyatının dünya ortalaması ile kıyaslaması. Aradaki fark tarihin en yüksek düzeyinde.

Tek başına bu veriye bakıp TL çok değerli demek yanıltıcı olabilir, çünkü son yıllarda Türkiye'de dolar cinsinden et fiyatları dünyaya göre daha hızlı arttı."

BIG MAC ENDEKSİ NEDIR?

Big Mac endeksi, farklı para birimlerinin satın alma gücünü farklı ülkelerdeki bir Big Mac'in fiyatlarıyla karşılaştıran bir göstergedir.

1986 yılında haftalık İngiliz dergisi The Economist tarafından satın alma gücü paritelerine dayalı anlaşılması kolay bir para birimi karşılaştırılmasını sağlamak ile bireysel para birimlerinin aşırı ve düşük değerini göstermek için icat edilmiştir


Hakan Kara haberleri Big Mac haberleri Big Mac endeksi haberleri

İlgili Haberler

Mevduat faizi neden düşüyor? Prof. Dr. Hakan Kara açıkladı...

Mevduat faizi neden düşüyor? Prof. Dr. Hakan Kara açıkladı...
Elektriğe zam yolda... Prof. Dr. Hakan Kara tarih verdi

Elektriğe zam yolda... Prof. Dr. Hakan Kara tarih verdi
Prof. Dr. Hakan Kara tablolarla anlattı: 'Asgari ücrete zam yapılmadığı takdirde...'

Prof. Dr. Hakan Kara tablolarla anlattı: 'Asgari ücrete zam yapılmadığı takdirde...'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Kabak, memura patlayacak! 'Tasarruf' paketinde neler olacak?

Kabak, memura patlayacak! 'Tasarruf' paketinde neler olacak?
Günlük burç yorumları: 13 Mayıs 2024 Pazartesi Yengeç burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 13 Mayıs 2024 Pazartesi Yengeç burcu yorumu
Eurovision 2024'ün şampiyonu 'İsviçre' oldu: Geceye İsrail protestoları ve Filistin'e destek damga vurdu

Eurovision 2024'ün şampiyonu 'İsviçre' oldu: Geceye İsrail protestoları ve Filistin'e destek damga vurdu
Ünlü AVM’de yangın faciası: Yüzde 80’i kül oldu!

Ünlü AVM’de yangın faciası: Yüzde 80’i kül oldu!
MetroPOLL anketi: Emekli maaşlarına zam yapılsa seçim sonuçları etkilenir miydi?

MetroPOLL anketi: Emekli maaşlarına zam yapılsa seçim sonuçları etkilenir miydi?
Günlük burç yorumları: 13 Mayıs 2024 Pazartesi Balık burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 13 Mayıs 2024 Pazartesi Balık burcu yorumu
Varşova’da AVM yangınında bin 348 dükkan küle döndü

Varşova’da AVM yangınında bin 348 dükkan küle döndü
Günlük burç yorumları: 13 Mayıs 2024 Pazartesi Kova burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 13 Mayıs 2024 Pazartesi Kova burcu yorumu