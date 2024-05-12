Eski Başekonomist Prof. Dr. Hakan Kara Big Mac Endeksi'ni paylaştı

Yayınlanma: 12.05.2024 - 18:23

Güncelleme: 12.05.2024 - 18:24

Eski Merkez Bankası Başekonomisti, akademisyen Prof. Dr. Hakan Kara, Türkiye ve dünya ekonomisine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımlarını sürdürüyor.

Türkiye’de Mayıs 2024’te Big Mac’in fiyatı 5,58 dolara yükselmiş ve ABD fiyatını geride bırakmıştı. ABD’de 5,35 dolara satılan hamburgerin Türkiye fiyatı Amerika fiyatından yüzde 4,3 daha pahalı hale gelmişti.

"EN YÜKSEK DÜZEY"

Big Mac Endeksi’ni X (Twitter) hesabından paylaşan Prof. Dr. Hakan Kara, “Aradaki fark tarihin en yüksek düzeyinde” ifadesini kullanarak şu paylaşımı yaptı:

"Türkiye’de Big Mac sandviç fiyatının dünya ortalaması ile kıyaslaması. Aradaki fark tarihin en yüksek düzeyinde.

Tek başına bu veriye bakıp TL çok değerli demek yanıltıcı olabilir, çünkü son yıllarda Türkiye'de dolar cinsinden et fiyatları dünyaya göre daha hızlı arttı."

Türkiye’de Big Mac sandviç fiyatının dünya ortalaması ile kıyaslaması??

Aradaki fark tarihin en yüksek düzeyinde. pic.twitter.com/PSxQyY0dsW — Hakan Kara (@ali_hakan_kara) May 12, 2024

BIG MAC ENDEKSİ NEDIR?

Big Mac endeksi, farklı para birimlerinin satın alma gücünü farklı ülkelerdeki bir Big Mac'in fiyatlarıyla karşılaştıran bir göstergedir.

1986 yılında haftalık İngiliz dergisi The Economist tarafından satın alma gücü paritelerine dayalı anlaşılması kolay bir para birimi karşılaştırılmasını sağlamak ile bireysel para birimlerinin aşırı ve düşük değerini göstermek için icat edilmiştir