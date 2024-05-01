Prof. Dr. Hakan Kara tablolarla anlattı: 'Asgari ücrete zam yapılmadığı takdirde...'

Yayınlanma: 01.05.2024 - 10:51

Güncelleme: 01.05.2024 - 10:51

Asgari ücret Ocak 2024’ten bu yana net 17 bin 2 TL olarak uygulanıyor. Milyonlarca asgari ücretli enflasyonist ortamda maaşları eridiği için Temmuz'da asgari ücrete zam beklentisi içinde. Ancak ekonomi yönetimi, asgari ücrete 2024 yılı içerisinde tek zam yapılacağını pek çok kez açıkladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) nisan ayı başında hükümete gönderdiği açık mektupta, asgari ücrete tek yapılması yolunda çağrıda bulunmuştu.

Son olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Temmuz ayında asgari ücrete zam yapılıp yapılmayacağına yönelik bir soruyu yanıtlarken, zam bekleyen asgari ücretlilere kapıyı kapamıştı.

Bakan Işıkhan, “2024 yılı asgari ücreti belirlenirken yeni asgari ücret seviyesi temmuzda bir artış yapılmayacak şekilde belirlenmişti” ifadesini kullanmıştı.

ÜÇ AYLIK ENFLASYON YÜZDE 15'I GEÇTİ



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ocak ayı enflasyon oranını yüzde 6,5, Şubat ayı enflasyon oranını yüzde 4,53, Mart ayı enflasyon oranını yüzde 3,16 olarak açıklamıştı. Böylece üç aylık enflasyon oranı yüzde 15.06 olmuştu.

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), nisan ayı açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı. TÜRK-İş'in hesabına göre; Nisan ayında açlık sınırı 17 bin 725 TL, yoksulluk sınırı ise 57 bin 736 oldu.

Açlık sınırı Ocak 2024'ten bu yana net 17 bin 2 TL olarak uygulanan asgari ücretin üzerine çıktı.

YAŞANACAK TABLOYU DİKKAT ÇEKTİ



Eski Merkez Bankası Başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, asgari ücrete zam yapılmadığı takdirde yılın geri kalanında yaşanacak tabloyu dikkat çeken bir grafikle yansıttı.





Asgari ücrete Temmuz’da zam yapılmazsa yıl kalanında durum böyle görünecek. pic.twitter.com/AYZnY2RqQv — Hakan Kara (@ali_hakan_kara) April 30, 2024

Kara, bugün paylaştığı bir diğer grafikte ise asgari ücretin yıllara göre açlık sınırı karşısındaki halini gözler önüne serdi.