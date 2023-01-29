Veli Ağbaba: Asgari ücretli bir tek kuruş harcamadan 29 yılda 100 metrekare ev alabiliyor

Yayınlanma: 29 Ocak 2023 - 17:44

Güncelleme: 29 Ocak 2023 - 17:44

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, asgari ücretlinin kaç yılda ev alabileceğini hesapladı. Ağbaba’nın hesabına göre asgari ücretli hiç yiyip içmese bile ancak 30 yılda 100 metrekare ev alabiliyor.

(Veli Ağbaba)

Ağbaba yaptığı hesabı şöyle açıkladı:

“Asgari ücretin alım gücü rakam olarak yükselse bile her gün düşmeye devam ediyor. Barınmadan beslenmeye, giyinmeden ulaşıma, ısınmadan aydınlatmaya kadar maalesef alım gücü asgari ücretlinin her gün düşüyor. Bir asgari ücretli yıllık toplam geliri ile 2019 yılında 12 yılda 1 ev alabilirken 100 metrekarelik. 2020 yılında 100 metrekarelik evi 14 yılda, 2021 yılında tam 18 yılda alabiliyor. Acıdır ki 2022 yılında 1 tek kuruş harcamadan 100 metrekarelik bir evi ancak 29 yılda alabiliyor. Asgari ücretlinin düştüğü durum bu. Artık asgari ücretli ölünceye kadar aldığı paradan hiçbir şey yemese ev alması hayal.”