Eski Merkez Bankası Başekonomisti Hakan Kara, iktidarın son planını açıkladı: 'Son mermisini saklıyor'
Eski Merkez Bankası Başekonomisti Hakan Kara, iktidarın enflasyon korumalı tahvilden vazgeçtiğini belirtti. Kara, "İktidar son mermisini saklıyor" dedi.
Eski Merkez Bankası Başekonomisti Hakan Kara, katıldığı bir canlı yayında enflasyon korumalı tahvilin çıkması durumunda talebin olabileceğini belirterek, "Çünkü insanlar enflasyona karşı kendilerini korumak istiyorlar ve tek bir ürün yok ortada. Dolayısıyla talep olacaktır" dedi.
"SON MERMİ"
Kara, "Şu anda son mermi gibi. Son güçlü mermi kullanabilecek. Daha zor günler için saklanıyor olabilir" dedi ve şöyle devam etti:
"Bankalar arası rekabetten dolayı mevduat faizi yükselecek. Mevduat faizi yükselirse kredi faizleri çıkacak ve genel olarak bir sıkılaşma ortaya çıkacak. Sonuçta da bu büyümeyi yavaşlatacak. Dolayısıyla bence bu tür bir sıkılaşma etkisi tercih edilmediği için enflasyona endeksli tahvilden şimdilik vazgeçildi."
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