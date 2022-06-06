Putin: "Batılı ülkelerin hataları küresel enflasyon dalgasına yol açtı"

06 Haziran 2022 Pazartesi, 12:59

Putin’in, 15 Haziran’da başlayacak St. Petersburg Ekonomi Forumu (SPIEF) nedeniyle kaleme aldığı yazı, Kremlin’in internet sitesinde yayımlandı.

SPIEF’in bu yıl 25’inci defa düzenleneceğini hatırlatan Putin, forumun, tüm uluslararası toplum için zor bir zamanda gerçekleşeceğini kaydetti.

Putin, Batılı ülkelerin uyguladığı ekonomik politikaların küresel ekonomiye zarar verdiğini vurgulayarak, “Batılı ülkelerin ekonomide yaptığı hatalar ve yaptırımlar, küresel enflasyon dalgasına, tedarik ve üretim zincirlerinin yok olmasına, yoksulluk ve gıda kıtlıklarında keskin bir artışa yol açtı” ifadesini kullandı.

Yaşanan zorlukların yeni fırsatlar da yarattığını belirten Putin, “Bu nedenle forumun sloganı ‘Yeni Dünya-Yeni Fırsatlar’ oldukça yerindedir. 2020’li yılların, Rusya için ekonomik egemenliğini güçlendireceği bir dönem olacağından eminim” değerlendirmesinde bulundu.



