Eski Merkez Bankası Başekonomisti Kara: 'Döviz rezervlerinden net satışlar tam gaz devam ediyor'

Yayınlanma: 16.05.2023 - 15:29

Güncelleme: 16.05.2023 - 15:54

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde geçici sonuçlara göre Tayyip Erdoğan yüzde 49.51, Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44.88, Sinan Oğan yüzde 5.17 oy aldı. YSK seçimlerin 28 Mayıs’ta ikinci tura kaldığını açıkladı.

Seçimlerin ardından ilk gün bankacılık öncülüğünde borsa sert gerilerken, CDS ve mevduat faizleri yükselişe geçti. Merkez Bankası (TCMB) ise bireysel kredilerin bir miktar yavaşlaması ile sonuçlanacak yeni düzenlemelerini açıkladı.

Merkez Bankası’nın son dönemde altın satışlarının da etkisiyle rezervleri daha da baskı altında. Ancak işlemciler vadeli işlemlerde döviz talebinin seçim öncesi seviyelerde olmadığına dikkat çekiyor.

Bankacılar seçim sonuçlarının kamu kontrollü olmayan CDS piyasasında izlendiğini belirtirken Türkiye’nin risk priminin seçim öncesine göre 100 baz puandan fazla arttı.

Eski Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Hakan Kara, Twitter’dan paylaştığı bir grafikle Merkez Bankası rezervlerinden yapılan döviz satışlarını gösterdi.

Kara’nın paylaştığı grafikte özellikle seçim sürecine girilen nisan ayından itibaren döviz satışlarında çok sert bir yükseliş olduğu görüldü. Kara paylaşımında “Döviz rezervlerinden net satışlar tam gaz devam ediyor. Nisan başından beri harcanan döviz rezervi dün itibarıyla 17,7 milyar dolar” dedi.

Döviz rezervlerinden net satışlar tam gaz devam ediyor. pic.twitter.com/UZGIXRt8QN — Hakan Kara (@ali_hakan_kara) May 16, 2023

Nisan başından beri harcanan döviz rezervi dün itibarıyla 17,7 milyar dolar oldu.