Eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz: 'Bu işin sonu IMF’de biter'

19 Ağustos 2022 Cuma, 04:00

Eski Merkez Bankası başkanları Durmuş Yılmaz, Bülent Gültekin, Kalkınma politikalarından sorumlu Ümit Özlale ve ekonomi kurmaylarının katıldığı toplantıda İyi Parti Genel Başkan Meral Akşener de bulundu.

Yılmaz, sunumunda ilk aşama olarak “acil istikrar ve kapsayısı büyüme” konusunda atılacak adımları anlattı. “Türkiye’yi hep birlikte yeniden ayağa kaldıracağız. Türkiye ekonomisi için hazırladığımız yol haritası herkesin hayatına dokunacak, her bir vatandaşımızın yaşam koşullarını iyileştirecek” diyen Yılmaz, Plandan bazı başlıklar şöyle:

- İlk iş olarak dünyada kabul görmüş makul politikalara döneceğiz. Kimsenin tuhaf teorileriyle hareket etmeyeceğiz.

- Enflasyonda üçer aylık hedefler belirleyeceğiz. Merkez Bankası ve tüm kurumlar üstlerine vazife olmayan işlere girmeyecek.

- Merkez Bankası’nın rezervlerinin ekside olması utanç verici bir durum.

- Enflasyon tüm dünyada yükseldi demek doğru değil, yüksek enflasyonun sebebi kötü para politikası.

ÇİVİ BİLE ÇAKILMIYOR

- Merkez Bankası’nın sermaye yapısı ve Hazine’ye kâr transferi gözden geçirilecek, geriye dönük araştırma yapılacak

- Bankacılıkta varlık kalitesi gözden geçirme programı başlatacağız.

- Borç artıyor ama çivi çakılmıyor.

- Varlık Fonu lağvedilecek. Devlet yükümlülüklerine sadık kalır ama kamu özel işbirliği projelerinde kanunsuz hak edinimi varsa bununla mücadele görevdir.

Yılmaz, sunumun ardından bir grup gazeteci ile bir toplantı yaptı. Soruları yanıtlayan Yılmaz, veriye dayalı bir ekonomi politikasına geçileceğini açıkladı. Hükümetin organize bir suç örgütü gibi çalıştığını ve Türkiye’nin kötü yönetim nedeniyle kriz yaşadığını belirten Yılmaz, “Türkiye IMF olmadan bu krizi aşar mı?” sorusunu şöyle yanıtladı:

“IMF gibi kurumların iki görevi var. Kredibilite ve ucuz kaynak. Türkiye kredi arıyor. En ucuz kaynak IMF’de. Tayyip Bey seçimi kazansa IMF’den başka gideceği yolu yok” dedi.

Yılmaz ekonomi politikaların bedelini ise vatandaşa ödetmeyeceklerini belirterek “Vatandaşın fedakârlıkta gideceği yer yok. Yük sırtında. Zaten ıstırap çekiyor. Bizim politikalarımızla hızlı refah artacak” dedi.