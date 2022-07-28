IMF'den Asya'ya borç uyarısı

28 Temmuz 2022 Perşembe, 16:20

IMF Asya ve Pasifik Departmanı Direktörü Srinivasan, çarşamba günü CNBC’e verdiği demeçte, "Asya'nın borç miktarına ve toplam borç içindeki payına baktığınızda, rakamlar borç tutarının oldukça keskin bir şekilde artığına işaret ediyor" dedi.

Bölgedeki borçluluk oranının pandemi öncesi yüzde 25'ten yüzde 38'e yükseldiğinin altını çizen Srinivasan, risk altındaki ülkelerin Laos, Moğolistan, Maldivler ve Papua Yeni Gine'yi içerdiğini belirterek, Sri Lanka'nın zaten borç geri ödemelerinde temerrüde düştüğünü kaydetti.

Srinivasan “Asya’da yüksek borç rakamlarıyla karşı karşıya olan birçok ülke var ve bu ülkelerden bazıları sıkıntılı bir borç bölgesinde bulunuyor. Bu, dikkat etmemiz gereken bir şey.” diye konuştu.

IMF KÜRESEL BÜYÜMEDE YAVAŞLAMA ÖNGÖRÜYOR

Bloomberg HT'de yer alan habere göre;IMF, küresel büyümede geçen yılki yüzden 6.1'den bu yıl yüzde 3.2'ye keskin bir yavaşlama öngörüyor.. Fon hem Çin hem de Hindistan'da büyümenin etkileneceğini tahmin ediyor.

Asya'daki büyümenin 2022 ve 2023'te önemli ölçüde etkileneceğini ve sırasıyla yüzde 4.2 ve yüzde 4.5'e yavaşlayacağını söyleyen Srinivasan, “Bu yıl enflasyonun oldukça büyük bir faktör olduğunu görüyoruz. Asya için enflasyon tahminimizi başta Asya'daki gelişmiş ekonomiler için geçerli olmak üzere daha geniş çaplı olacak şekilde yükselttik" dedi. Ancak bölgede “kriz görüp görmeyeceğimiz” konusunda bir tahminde bulunmadı.

Srinivasan “Büyüme rakamlarındaki aşağı yönlü düzeltme, savaşının ciddi olarak etkisini yansıtıyor. Savaş, enflasyonda önemli bir artışa yol açtı.” dedi.

Laos'ta enflasyon Haziran'da yüzde 23.6'ya ulaştı. Asya Kalkınma Bankası, Moğolistan'ın yıllık enflasyonunun 2022'de yüzde 12.4'e ulaşacağını tahmin ediyor. Maldivler yıllardır yüksek borçla mücadele ediyor. Maldivler'in borç-GSYİH oranı son iki yılda düşmüş olsa da, GSYİH'nın yaklaşık yüzde 100'ünden hala daha yüksek olarak gerçekleşiyor.