Eski THY Başmüfettişi Bilal Yıldız, THY yöneticilerinin son maaşlarını açıkladı

THY'nin eski başmüfettişi Bilal Yıldız, Türk Hava Yolları'ndaki (THY) müdür ve üstü yöneticilerin aldığı maaşlar ile ilgili bir yazı kaleme aldı. Yıldız, yılda 16 maaş alan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi'nin brüt maaşının 1 milyon 400 bin olduğunu iddia etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.04.2024 - 15:20
Eski THY Başmüfettişi Bilal Yıldız, THY yöneticilerinin son maaşlarını açıkladı
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Türk Hava Yolları'nın (THY) eski başmüfettişi Bilal Yıldız, "THY'de astronomik yönetici maaşları" adlı yazısında, THY'deki müdür ve üstü yöneticilerin aldığı maaşlara yönelik edindiği duyumları paylaştı.

"BRÜT 1 MİLYON 400 BİN TL"

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi'nin maaşının brüt 1 milyon 400 bin TL olarak belirlendiğini iddia eden Yıldız, şunları söyledi:

"THY de çalışanlar yılda 16 maaş aldıkları için siz bu rakamın brüt değil, net maaş olduğunu düşünebilirsiniz. Yani THY Genel Müdürü ayda 1 milyon 400 TL maaş alıyor dersek, yanlış olmaz.

Şimdi bize ulaşan rakamları tek tek yazıyorum.

Genel Müdür maaşı 1.400.000 TL olarak belirlenmiş. (tavan maaş)

Sekiz genel müdür yardımcısının maaşı, bu rakamın %90 ı (1.260.000 TL)

Kırk bir adet başkanın maaşı, bu rakamın %50 si (700.000 TL)

Elli üç adet başkan yardımcısının maaşı. bu rakamın %35 i (490.000 TL)

Yüzlerce müdürün maaşı. bu rakamın %25 i (350.000 TL) civarında olmuş aldığımız duyuma göre."

"GENEL MÜDÜR İKİ ŞİRKETTEN DE HUZUR HAKKI ALIYOR"

THY’nin son faaliyet raporuna göre 9 adet iştiraki 9 adet de bağlı ortaklığı olduğunu dile getiren Yıldız, THY Genel Müdürü Ekşi'nin ilaveten iki şirketten de huzur hakkı aldığını belirtti.

Diğer yandan, THY'de başkan olduğu halde bu alt şirketlerde yönetim kurulunda gösterilip, huzur hakkı alanlar olduğunu vurgulayan Yıldız, şunları söyledi:

"Ben bunlardan birinin aldığı huzur haklarını, haberleri ve şirket sicil kayıtlarını tarayarak öğrendim. Şirketin mevcut hukuk müşaviri. Halihazırdaki dolgun başkan maaşına (700.000 TL) ilave olarak, iki yan şirketten de huzur hakkı alıyormuş. Diğerlerini zahmet buyurup açıklarlarsa, biz de öğreniriz."


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