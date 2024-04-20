THY uçağının kokpit camı çatladı: Uçak kalkış noktasına geri döndü

Yayınlanma: 20.04.2024 - 17:01

Güncelleme: 20.04.2024 - 17:01

Edinilen bilgiye göre, Türk Hava Yolları’nın TK-2658 sefer sayılı TC-JVG kuyruk tescilli uçağı Boeing B737-800 tipi uçağı sabah 08.25’de Sivas seferini yapmak üzere İstanbul Havalimanı’ndan havalandı. Uçak havalandıktan kısa bir süre sonra bilinmeyen bir sebepten dolayı kokpit camı çatladı. Bunun üzerine uçağın pilotu İstanbul Havalimanı Hava Trafik Kontrol Merkeziyle irtibata geçerek geri dönüş için izin istedi. Kokpit camı çatlayan uçak saat 09.10’de İstanbul Havalimanı’na inişini sorunsuz gerçekleştirdi.

YOLCULAR BAŞKA UÇAKLA GÖNDERİLECEK

THY uçağının İstanbul Havalimanı’na inmesinin ardından uçak camı değiştirilmek üzere bakıma alınırken, yolcular camı çatlayan uçağın yerine tahsis edilen yeni uçakla Sivas’a gönderilecek.

Kokpit veya uçuş güvertesi, bir uçağın veya uzay aracının ön kısmında, pilotun uçağı kontrol ettiği alandır. Bir uçağın kokpiti, gösterge panelindeki uçuş aletlerini ve pilotun uçağı uçurmasını sağlayan kontrolleri içerir.

KOKPİT CAMI NEDİR?

Kokpit veya uçuş güvertesi, bir uçağın veya uzay aracının ön kısmında, pilotun uçağı kontrol ettiği alandır. Bir uçağın kokpiti, gösterge panelindeki uçuş aletlerini ve pilotun uçağı uçurmasını sağlayan kontrolleri içerir.