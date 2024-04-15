THY'nin Erzincan-İstanbul uçağında arıza!

Yayınlanma: 15.04.2024 - 13:17

Güncelleme: 15.04.2024 - 13:17

Erzincan Havalimanı'nda dün saat 11.20’de İstanbul’a gidecek olan Türk Hava Yolları yolcu uçağı yaşanan teknik bir arızadan dolayı rötar yaptı.

Türk Hava Yolları 2653 sayılı sefer yolcu uçağında seyahat edecek yolcular uçağa alındı.

Bir süre sonra tekrar teknik arızadan dolayı yolcuların geri indirildiği bilgisi paylaşıldı. Teknik ekipler uçağın arızasını gidermek için çalıştı.

Teknik arızanın giderilmesinin ardından Erzincan-İstanbul seferi düzenlendi.