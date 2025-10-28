Eskişehir’de emeklilerden SGK önünde açıklama: 'Sadaka değil, hakkımız olanı istiyoruz'

Eskişehir’de Tüm Emeklilerin Sendikası üyeleri, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürlüğü önünde bir araya gelerek basın açıklaması yaptı. Emekliler, SGK Başkanı Raci Kaya’nın TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki sözlerine tepki gösterdi.

Tüm Emeklilerin Sendikası Eskişehir Şube Başkanı Ali Paşa Şanlı, açıklamasında SGK Başkanı Raci Kaya’nın emeklileri hedef alan ifadelerine karşı çıkarak, “Emekli düşmanı SGK Başkanı Raci Kaya istifa!” çağrısında bulundu.

Şanlı, Büro Emekçileri Sendikası’nın (BESAR) verilerine göre açlık sınırının 37 bin 387 lira, yoksulluk sınırının 92 bin 378 lira olduğunu, buna karşın emekli maaşının 16 bin 881 lirada kaldığını hatırlattı. “Cumhurbaşkanı, bakanlar, milletvekilleri ve bürokratlar emeklilerin maaşının 10 katından fazla gelir elde ediyor. Bu apaçık bir adaletsiz gelir dağılımıdır” dedi.

EMEKLİLER SUÇLU İLAN EDİLİYOR

SGK Başkanı Kaya’nın, “Emekliler uzun yaşadığı için kurumun mali dengesi bozuldu” yönündeki açıklamasını eleştiren Şanlı, “Açıkça emekliler erken ölsün, mali sorunlar çözülsün diyorlar. Bu akıl alır gibi değil” ifadelerini kullandı. Şanlı, “SGK yöneticileri faturayı her zaman olduğu gibi yine emeklilere kesmek istiyor. Asıl sorun düşük istihdam, kayıt dışı çalışma ve rantiyeye kaynak ayıran bütçe tercihleridir” dedi.

TELE 1’E KAYYUM, HALKIN SESİNE SANSÜR

Açıklamasında hükümetin baskıcı politikalarını da eleştiren Şanlı, “Saray iktidarı, yargıyı sopa gibi kullanarak muhalif sesleri susturmak istiyor. Tele 1’e kayyum atandı, gazeteciler ve siyasetçiler casus ilan edilip tutuklanıyor. Halkın alanlardaki kararlı duruşu ise onlara ‘Artık yeter!’ diyor” şeklinde konuştu.

ERKEN SEÇİM ÇAĞRISI

Şanlı, “Eşitlik, özgürlük, adalet ve insanca yaşam istiyoruz. Gelir dağılımında adalet sağlanmazsa, erken seçim kararı alın ve sandıkta hesaplaşalım” dedi.