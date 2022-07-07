Eskişehir OSB elektrikli araçlar için şarj istasyonları kuruyor
Çevre dostu ve yenilenebilir enerji alanında yaptıklarıyla Türkiye'deki birçok OSB'ye örnek olan Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi, elektrikli araç şarj istasyonları kurmak için düğmeye bastı. Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli, elektrikli araç şarj istasyonları için altyapı çalışmalarına hız verdiklerini belirterek, şarj ünitelerini yakın tarihte sanayicilerin hizmetine sunacaklarını ifade etti.
Çevre kirliliğinin en önemli sebepleri arasında yer alan fosil yakıtlı araçlardan çevreci, sessiz ve teknolojik olan yüzde 100 elektrikli araçlara dönüşüm büyük önem taşırken, dünya genelinde elektrikli taşıt sayısı ve elektrikli araç kullanımı, teknolojinin de gelişimiyle günden güne artıyor.
Elektrikli araç kullanımını teşvik etmek, elektrikli araç kullananlara hizmet vermek üzere çalışmalarına hız veren Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB), bölgeye şarj üniteleri kurmaya hazırlanıyor.
Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, elektrikli araç şarj istasyonları kurmak için sıfır karbon salınımlı ve çevre dostu olan elektrikli araç kullanımını teşvik etmek hem de elektrikli araç kullananlara hizmet vermek üzere çalışmalarını hızlandırdıklarını belirtti.
"ÇOK SAYIDA YENİ ŞARJ ÜNİTELERİ KURACAĞIZ"
Küpeli altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından şarj istasyonlarını sanayicilerin hizmetin sunacaklarını ifade ederek, “Bilindiği üzere elektrikli araçların kullanımı ülkemizde giderek yaygınlaşmaktadır. Dünya ortalamalarına baktığımızda her 10 elektrikli araca bir şarj ünitesi ihtiyacını görüyoruz. 2030'da 1 milyonun üzerinde elektrikli araç sayısına ulaşacağımız öngörüldüğünde, en az 100 bin civarında şarj ünitesi ihtiyacı ortaya çıkıyor. Bu anlamda güçlü bir şarj ağı altyapısı, elektrikli araç ekosisteminin gelişmesi için olmazsa olmaz. Türkiye'nin en yeşil OSB'si ünvanına sahip olan Eskişehir OSB olarak, sıfır karbon salınımlı ve çevre dostu olan elektrikli araç kullanımını teşvik etmek hem de elektrikli araç kullananlara hizmet vermek üzere çalışmalara start verdik. Bölgemizde belirlediğimiz noktalara şarj istasyonları kurmak üzere şarj üniteleri temin ettik. Gerekli çalışmaları tamamladıktan sonra bu istasyonları sanayicimizin ve vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. İlerleyen aylarda OSB alanlarımızın içinde çok sayıda yeni şarj üniteleri kuracağız. Eskişehir OSB olarak ilklerin OSB’si olmaya devam ediyoruz" diye konuştu
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