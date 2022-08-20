Eskişehir’de bir yurttaş Tarım Kredi indirimlerini eleştirdi: 'Hiçbir fiyatta kıpırdama yok!'

20 Ağustos 2022 Cumartesi, 15:05

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Eskişehir’deki Tarım Kredi marketlerini ziyaret etti.

"HANİ İNDİRİM VARDI?"

Ziyareti esnasında bir yurttaş, Çakırözer’e şöyle konuştu:

“1 kilo pirinçten 6 bardak çıkıyor. İki kere pişirebilirsin. Hani indirim vardı? Hiç indirim yok. Hiçbir fiyatta kıpırdama yok. 1 lira, 50 kuruş başka da bir kıpırdama yok. Hiç olmadı reklam vermesinler. Haberlerde her yerde reklam etmesinler.”

“3 GÜNDEN BERİ GEZİYORUM, BURASI EN PAHALISI”

Bir başka yurttaş ise “Bana göre diğer marketler daha ucuz. Çay ucuz, şeker ucuz. 3 günden beri geziyorum. Burası en pahalısı. Gerçek bir indirim olmuş olsa, giremezsin.

Mesela İzmit’ten benim kızım yazdı kaç gündür markete giremiyoruz diyor, Tarım Kredi Marketi’ne. Orada indirim bayağı varmış. Ama Eskişehir’de olmadı. Milletin beklentisini karşılamadı. Normal bir çamaşır deterjanını başkası düşük bir fiyattan satabiliyorsa senin de satabilmen lazım. Fiyatlar çok çelişkili. Milletin beklentisini karşılamadı” dedi.

"BURADA YAPILAN HALKI ALDATMAKTAN BAŞKA BİR ŞEY DEĞİL"

Çakırözer ise şu değerlendirmeyi yaptı:

“Eskişehir’de mağazaların bir bölümünü gezdik. Vatandaşımızın söylediği aynı. Söylenen büyük indirim diye bir şey yok. İndirim denen şey dışarıdan daha ucuz değil. Tam tersine, dışarıdan daha fiyatla fiyat etiketleri veriyorlar. Sarı etiketlerde dahi bazıları dışarıdan daha fazla. İnmiş olanlar da çok cüzi 1 lira, 1,5 lira gibi fiyatlar. Bu şekilde fiyatların düşmesi, bu şekilde enflasyonla mücadele, vatandaşa ucuz gıda ulaştırmak mümkün değil. Burada yapılan aslında bakarsanız halkı aldatmaktan başka bir şey değil.

“‘BEN İNDİRİYORUM’ DEMEKLE FİYATLAR İNMİYOR"

Yapılması gereken talimatla fiyat düşürmek değil. Ekonomide gerçek anlamda enflasyonu düşürecek politikaların uygulanması lazım. Bu politikalar uygulanmadan, ‘Ben indiriyorum’ demekle fiyatlar inmiyor. Bizim gördüğümüz bu.

"MAZOT, ELEKTRİK, YEM, GÜBRE..."

Gerçek anlamda gıda ürünlerinin düşmesi için üreticilere destek vermesi lazım devletin. Yapacağı indirimin daha büyük olmasını sağlamak için, gerçek anlamda vatandaşın ucuz gıdaya ulaşması için çiftçiye, besiciye, yani üretim yapan Anadolu çiftçisine destek verilmesi lazım. Mazot pahalı, elektrik pahalı, yem pahalı, gübre pahalı. Asıl bunların fiyatlarının, bunlardaki vergilerin kaldırılması, asıl desteklemenin böyle yapılması lazım. Çiftçiye, besiciye, üreticiye gerçek destekleme yapılmadığı sürece fiyatların düşmesi mümkün değil.”



