Eskişehir’de ekmeğe yüzde 25 zam yapıldı
Eskişehir Ticaret Odası (ETO) meclis toplantısında Eskişehir İç Anadolu Fırın İşverenleri Sendikası’nın talebi üzerine ekmeğe yeni yılda uygulanmak üzere yüzde 25 oranında zam yapıldı.
Gıda ürünlerinde peş peşe zam haberleri gelmeye devam ediyor. Van'ın ardından, Eskişehir'de de ekmeğe zam kararı alındı.
Buna göre kentte 250 gram ekmeğin fiyatı 6 lira, 200 gram ekmeğin fiyatı ise 5 lira olarak yeniden belirlendi. Zam kararı 1 Ocak 2023 Pazar gününden itibaren uygulanmaya başlanacak.
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