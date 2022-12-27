Eskişehir’de ekmeğe yüzde 25 zam yapıldı

27 Aralık 2022 Salı, 23:29

Gıda ürünlerinde peş peşe zam haberleri gelmeye devam ediyor. Van'ın ardından, Eskişehir'de de ekmeğe zam kararı alındı.

Buna göre kentte 250 gram ekmeğin fiyatı 6 lira, 200 gram ekmeğin fiyatı ise 5 lira olarak yeniden belirlendi. Zam kararı 1 Ocak 2023 Pazar gününden itibaren uygulanmaya başlanacak.