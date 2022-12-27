Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu: Tekrar zam talebinde bulunacağız

27 Aralık 2022 Salı, 13:48

Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu UKOME toplantısında alınan zam kararı sonrası açıklama yaptı. Toplantıyı Yenikapı’da 50 taksi şoförüyle birlikte takip eden Aksu şöyle konuştu;

“Toplantıda en az yüzde 50 oranında zam teklifinde bulunduk. Maalesef komisyonun kararıyla bu oranda yapılmadı. Giderlerimize, araç fiyatları, işçilik, yedek parça, yakıt fiyatları gibi, yaklaşık yüzde 100’ün üzerinde zam yapıldı. Vatandaşı da düşünerek, komisyon bu talebimizi uygun görmedi.

Şimdi, 28 lira olan açılış ücreti 40 lira oldu. Oran açısından yüzde 42,86’ya tekabül ediyor. Bekleme, 67,20 liraydı,100,80 oldu. Bekleme ücretine yaklaşık yüzde 50 oranında zam yapıldı. Kilometre 6,30’du, 8,51 oldu. Yüzde 35 oranında zam yapıldı. Bu üç kademeyi ortalamaya vurursanız yüzde 40 oranında zam yapıldı. Yani biz yüzde 50’de ısrar ettik ama, yüzde 40 oranında zam yapıldı”

‘HAFTASONU TAKSİMETRE AYARI YAPILMIŞ OLACAK’

Takdirin komisyonda olduğunu ifade eden Aksu, “Giderlerimize karşı tekrar zam talebinde bulunacağız. Yarın veya öbür gün İBB’den yazıyı alacağız. Haftasonu da ayın 1’inde taksimetre ayarı yapılmış olacak” diye konuştu.

Eyüp Aksu’nun açıklama yaptığı sırada, bazı taksiciler toplantıdan çıkanlara tepki gösterdi. Bir taksici, ‘Terbiyesizler, bizi bitirdiniz’ diye bağırdı. Taksi şoförünü meslektaşları sakinleştirdi. Açıklama bitiminde taksiciler alandan ayrıldı.