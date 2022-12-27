Son Dakika: Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın'dan memur maaşına zam açıklaması

27 Aralık 2022 Salı, 17:14

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve Memur-Sen'e bağlı 11 sendikanın temsilcileriyle bir araya geldi.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın "Sözleşmeli personelin durumuna ilişkin talepleri aktarmış olduk. Memura ek zam talebini dile getirdik. Vergi matrahı konusunda kamu çalışanları konusunda huzursuzluğumuz var. Son bir kaç ay kamu görevlileri matrahlarından dolayı aldığı ücreti kaybediyor. Verginin yüzde 15' e sabitlenmesi konusunu aktarmış olduk. Vergi matrahlarının yükseltilmesini talep ettik" dedi.

Yalçın, "Ek zammın yapılması zaruriyet doğurmuştur. Seyyanen zam yaparsınız. Bir kısmını oran bir kısmını seyyanen zam yaparsınız. Ek zam konusunda karar verilmiş, ve görülmüş olsun. bunları Çalışma Bakanı ile konuştuk. Aralık ayı enflasyonun açıklanması bekleniyor. Asgari ücrete yapılan zam sonrası etiketler değişti. Aynı oran bizim içinde geçerli" ifadelerine yer verdi.

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