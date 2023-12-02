Eskişehir'de fiyatı sert düştü! kuyruk oluştu

Yayınlanma: 02.12.2023 - 12:55

Güncelleme: 02.12.2023 - 12:55

Eskişehir’de farklı esnaflarda kilosu 50 liraya satılan hamsi balığı için yurttaşlar kuyruğa girdi.

Kentte merkeze bağlı Odunpazarı ilçesinde bulunan bazı balıkçı esnafı hamsinin kilosunu 50 liraya indirdi. Çevreden geçen onlarca yurttaş hafta sonunda balık tüketme amacıyla hamsideki indirimli fiyatı görüp kuyruk oluşturdu.

Balık kuyruğunun Köprübaşı Caddesine kadar uzadığı görülürken, yurttaşların soğuk havaya rağmen beklemesi dikkat çekti. Kuyrukta bekleyen çoğu yurttaşın yaşlı olduğu göze çarparken, balıkçı esnafı fiyatının uygun olmasından dolayı kalabalık oluştuğundan bahsetti.

Bölgedeki diğer balıkçı esnaflarda kilosu 100 liraya satılan hamsi yerine indirimli fiyat fırsatını değerlendirdiklerini dile getiren bazı yurttaşlar, soğukta beklemenin kendilerini zorlamadıklarını ifade etti. Yurttaşlar, genellikle bir kilogram hamsi aldıklarından da söz etti.