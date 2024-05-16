Esnaf kredilerine geriye dönük yüzde 100 zam

Yayınlanma: 16.05.2024 - 10:16

Güncelleme: 16.05.2024 - 10:16

CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, Halkbank tarafından Esnaf Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri aracılığıyla esnaf ve sanatkârlara kullandırılan hazine destekli kredilerin devam eden taksit ödemelerine geriye dönük zam yapıldığını söyledi. Küçük esnafın zaten borç yükü altında can çekiştiğini aktaran Başevirgen, esnafın geriye dönük zam uygulamasını kaldıramayacağını belirterek Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e tepki gösterdi.

“2024’ÜN İLK 4 AYINDA 30 BİN 711 ESNAF KEPENK KAPATTI”

Yılın ilk 4 ayında kepenk kapatan esnaf verilerini paylaşan Başevirgen, “Son 3 yılda olduğu gibi 2024 yılı da ekonomik anlamda esnafımıza hiç iyi gelmedi. 2024’ün ilk 4 ayında 30 bin 711 esnaf kepenk kapattı. 266 bin 412 KOBİ’nin ise borcu takibe düştü. Küçük ve orta boy işletmelerin (KOBİ) bankacılık sektörüne olan borçları martta bir önceki aya göre 115,7 milyar lira artarak 3,6 trilyon liraya yükseldi. KOBİ’lerin banka borçlarında yılın ilk üç aylık döneminde ise 339 milyar liralık bir genişleme yaşandı” diye konuştu.

“KREDİLERE GERİYE DÖNÜK ZAM YAPILDI”

Esnafın mevcut kredilerine getirilen geriye dönük faiz artışına tepki gösteren Başevirgen, “Tüm bu kötü tablo sürerken ve esnafımız iktidardan ellerini rahatlatacak bir hamle beklerken bir darbe daha yedi. Halkbank tarafından Esnaf Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatiflerimiz aracılığıyla esnaf ve sanatkârlarımıza kullandırılmış olan hazine destekli kredilerin devam eden taksit ödemelerine geriye dönük zam yapıldı. Kredi Kefalet Kooperatiflerinden yüzde 7,5’la kredi kullanan ortaklar artık bu faizi 17 olarak, yüzde 8,5’la kullanan 18 olarak, 9,5’la kredi kullanan 21 olarak, 12’yle kullanan 24 olarak, 20’yle kullanan 26 olarak, 25'le kullanan 29 olarak ödeyecek” dedi.

“ESNAFIMIZIN SIRTINA BİNDİRİLEN BU YÜK KABUL EDİLEMEZ”

Esnafın yüksek enflasyon altında ezildiğine dikkat çeken Başevirgen, “Pandemi ve 6 Şubat depremleri sonrasında ülkemizin yaşadığı ağır ekonomik koşullarda bile böyle bir uygulamaya başvurulmamışken böylesine bir faiz yükünün altından esnafımız kesinlikle kalkamaz. Sattığı ürünü aynı fiyattan yerine koyamayan, yüksek enflasyon altında ezilen, kira, vergi, BAĞ-KUR primlerini dahi ödeyemeyip; borçla ayakta durmaya çalışan esnafımızın sırtına bindirilen bu yük kabul edilemez. Küçük esnaf can çekişirken bir darbenin de Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından vurulmasını kınıyoruz” ifadelerini kullandı.

“KÖTÜ EKONOMİ POLİTİKALARINIZIN FATURASINI 85 MİLYONA KESMEKTEN VAZGEÇİN”

Esnafların kredilerine getirilen geriye dönük faiz uygulamasından geri dönülmesi gerektiğini de sözlerine ekleyen Başevirgen, “Esnaf ekonominin bel kemiğidir. Kötü ekonomi politikalarınızın sonucu ekonomide gelinen noktanın faturasını esnafa, çiftçiye, işçi ve emekçiye kısacası 85 milyona kesmekten vazgeçin. Küçük sermayelerle büyük işler yapabilmek için mücadele eden esnaf ve sanatkârımızın verdiği mücadeleyi, içinde bulundukları finansal sıkıntıları ve kredi borç yükünü de göz önüne alarak, alınan bu yanlış karardan derhal dönün” çağrısında bulundu.