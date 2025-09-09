Esnaf odalarından ortak açıklama: Simit fiyatlarına zam ertelendi!

Ankara, İstanbul, İzmir ve Bursa’da simit fiyatlarına yapılacak artışın 2026 yılı ocak ayına kadar ertelenmesine karar verildi.

ESNAF ODALARINDAN ORTAK AÇIKLAMA

Söz konusu illerdeki pideci, simitçi ve çörekçilerin bağlı olduğu esnaf odalarının başkanları, simit fiyatlarıyla ilgili ortak açıklama yaptı.

SİMİT ZAMMI ORTAK KARARLA ERTELENDİ

Açıklamada, artan maliyetler nedeniyle simit fiyatlarının geçen hafta 15 liradan 20 liraya yükseltilmesi yönünde karar alındığı anımsatıldı. "Ancak Ticaret Bakanlığımız ile yapılan istişareler neticesinde, vatandaşlarımızın alım gücünü gözetmek amacıyla bu fiyat artışının ocak ayına kadar ertelenmesine oy birliğiyle karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

'ESNAFIMIZ VATANDAŞ İÇİN ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYMAYA HAZIR'

Süreçte odalara binlerce dilekçe ulaştığı ve vatandaşların simit fiyatlarının günlük yaşamlarını etkilediğini aktaran açıklamada şu ifadeler yer aldı: