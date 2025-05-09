Espressolab'den boykot çağrısına dava: Sosyal medyada tepki yağıyor!

Yayınlanma: 09.05.2025 - 11:06

Güncelleme: 09.05.2025 - 11:06

CHP'nin Saraçhane mitinglerinde adı anılarak boykot edilmesi istenen kahve zinciri EspressoLab, sosyal medyada yapılan boykot çağrılarına karşı yasal adım attı. Şirket, sosyal medya üzerinden markaya yönelik çağrılarda bulunan bazı kullanıcılara tazminat davası açmaya başladı.

Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınıp tutuklanmasının ardından, CHP iktidara yakın markaların boykot edilmesi yönünde çağrılarda bulunmuş, bu durum uluslararası medyada da geniş yankı bulmuştu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in mitinglerinde ismini vererek boykot edilmesini istediği markalardan biri de EspressoLab olmuştu. Özellikle öğrencilerden gelen tepkiler dikkat çekerken, AKP’ye yakın bazı isimlerin, bakanların ve milletvekillerinin bu markaya giderek destek göstermesi de kamuoyunda konuşulmuştu.

ESPRESSOLAB’TEN BOYKOT ÇAĞRISINA TAZMİNAT DAVALARI

CHP eski milletvekili Hüseyin Aygün ve görsel tasarımcı Mahir Akkoyun’un da aralarında bulunduğu pek çok kişi, sosyal medya üzerinden boykot çağrısı yaptıkları gerekçesiyle EspressoLab tarafından dava edildi.

Hüseyin Aygün, açılan tazminat davasını “Espressolab, 19 Mart sonrası sosyal medyada boykot çağrısı yaptığım için dava açtı. Tazminat istiyor” sözleriyle duyururken, Mahir Akkoyun ise yaptığı paylaşımda “Espressolab bana 200 bin TL'lik maddi ve manevi tazminat davası açmış” ifadelerini kullandı.