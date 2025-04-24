Boykot listesi paylaşmıştı: Eski CHP’li vekil Hüseyin Aygün’e Espressolab’tan tazminat davası

Yayınlanma: 24.04.2025 - 18:20

Güncelleme: 24.04.2025 - 18:20

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu gözaltına alınmasının ardından tutuklandı. Soruşturmaları protesto eylemlerinde de onlarca kişi gözaltına alınmıştı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, 24 Mart’taki Saraçhane mitinginde bir boykot listesi açıklamıştı.

Eski CHP Milletvekili Hüseyin Aygün de sosyal medyada boykot listesi paylaşmıştı. Aygün’ün paylaşımı Espressolab’in talebiyle erişime engellendi. Boykot listesinde yer alan Espressolab, Aygün’e bir de tazminat davası açtı.

Hüseyin Aygün açılan tazminat davasını “Espressolab, 19 Mart sonrası sosyal medyada boykot çağrısı yaptığım için dava açtı. Tazminat istiyor” diyerek duyurdu.