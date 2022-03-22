Et ve Süt Kurumu duyurdu: Kırmızı ete büyük zam!

22 Mart 2022 Salı, 07:51

Et ve Süt Kurumu, et fiyatlarına yüzde 48 zam yaptığını duyurdu. Kurumun yeni fiyat listesi internet sitesinde yer aldı.

Yapılan zamların ardından 1 kg kıymanın kilosu 56 liradan 83 liraya, 1 kg kuşbaşının fiyatı da 62,50 liradan 92 liraya yükseldi.

KARKAS KESİM FİYATLARI AYNI KALDI

Et ve Süt Kurumu, et satış fiyatlarını yükseltirken, karkas kesim fiyatlarını ise sabit tuttu. Kesim fiyatı; yerli hayvanda 60 lira, ithal hayvanda 58 lira olarak devam ediyor.