ETF Tekstil işçilerine destek için 14 yerde eylem

Ödenmeyen tazminatları için 60 gündür direnen ETF Tekstil işçilerine Umut-Sen'den destek geldi. ETF Tekstil'in üretim yaptığı markalar önünde toplam 14 yerde eylem yapan Umut-Sen üyeleri işçilerinin tazminatının bir an önce ödenmesini talep etti.

cumhuriyet.com.tr
19 Eylül 2022 Pazartesi, 14:59
ETF Tekstil işçilerine destek için 14 yerde eylem
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İstanbul Tuzla’da faaliyet gösteren ETF Tekstil fabrikasında, kıdem tazminatları ve ikramiyeleri ödenmeden işten çıkarılan işçilere destek geldi. Hak edişlerinin ödenmesi talebiyle başlattıları eylemin bugün 60'ıncı gününe giren işçiler için Umut-Sen üyeleri 14 farklı noktada eylem yaptı. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere ETF Tekstil'in üretim yaptığı markaların mağazaları önünde yapılan eylemlerde işçilerin hak edişlerinin bir an önce yatırılması talep edildi.

 


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