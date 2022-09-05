Euro 20 yıl sonra ilk kez bu seviyede: Euro ne kadar oldu? (5 Eylül 2022)
Yeni haftanın ilk işlemlerinde euro dolar karşısında ilk kez 0,99 seviyesinin altını gördü. Böylelikle euro 20 yılın en düşük seviyesine geriledi.
Euro/Dolar paritesi 0,99 seviyesinin altını test ederek 2002'den bu yana en düşük seviyeyi gördü.
Parite üzerindeki fiyatlamalarla ilgili temel belirleyici faktör son dönemde ağırlaşan enerji krizi oldu.
Rus enerji şirketi Gazprom, Kuzey Akım boru hattından doğalgaz sevkiyatının belirsiz bir süreliğine durdurulduğunu açıklamıştı.
Bloomberg HT'de yer alan habere göre, Gazprom'dan yapılan yazılı açıklamada, 31 Ağustos'ta bakıma alınan ve yarın tekrar faaliyete geçmesi beklenen Kuzey Akım'daki bir türbinde arızaların tespit edildiği belirtilmişti.
Hattan doğalgaz sevkiyatının arızalar tamir edilmeden yapılamayacağına işaret edilen açıklamada, bu nedenle Kuzey Akım üzerinden doğalgaz sevkiyatının belirsiz bir süreliğine durdurulmasına karar verildiği kaydedildi.
Buna karşın G-7 ülkelerinden de Rus petrolüne tavan fiyat hamlesi gelmişti.
G-7 ülkelerinin maliye bakanları yayımladıkları ortak bildiride, Rusya'dan ithal edilecek ham petrol ve petrol ürünlerinde tavan fiyat uygulamasını hayata geçirmekte anlaştıklarını teyit etti.
Batılı ülkelerin liderleri Haziran ayında, Rus petrol arzını kesmeden Moskova'nın savaşta kullanabileceği geliri kısıtlama amacıyla rafinerilerin ve ticari alıcıların Rus ham petrolü ithal ederken ödeyebilecekleri fiyatta tavan uygulama konusunda anlaşmıştı.
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