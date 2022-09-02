Euro/dolar paritesinde yükseliş hakim: Euro ne kadar oldu? (2 Eylül 2022)
Euro'nun dolar karşısında geçtiğimiz günlerde 20 yılın en düşük seviyesine gelmesi sonrasında tekrar yükselişe geçti.
Türkiye'nin döviz rezervi ve ekonomi politikalarının yarattığı endişeler sürerken Euro/dolar paritesin 1 seviyesinde dalgalı bir seyir halinde.
Euro/ dolarparitesi 0.9971 seviyesinde.
Gün içi en yüksek 18.23'ü bulan Euro/TL paritesi 18.15 ile dalgalı seyir halinde.
TCMB'DE CARİ FAZLA HEDEFİ SÜRÜYOR
TCMB bankaların kredilerinin istediği alanlara yönlendirilmesi, döviz hesaplarının TL'ye dönmesi için zorunlu karşılık, tahvil tutma zorunlukları gibi adımlara yöneliyor. Bu şekilde döviz dengesi üzerindeki kontrolünü artırarak cari fazla verilmesi hedefini hızlandırmaya çalışan TCMB, hedefe ulaşılmasını engelleyecek ya da geciktirecek alanlarda da genel olarak cezalandırıcı düzenlemelere gidiyor.
TCMB dün de mevduatın TL kısmı yüzde 50'nin altında olan bankaların ayırdıkları ilgili yabancı para mevduat zorunlu karşılığı üzerinden yıllık yüzde 3 komisyon alınmasına kadar verdi.
Bankacılar döviz piyasasının işleyişini kamu kontrollü olarak tanımlarken, son dönemde tahvil ve kredi piyasalarında da kamunun kontrolünü belirgin şekilde artıracak adımlar atıldığına dikkat çekiyorlar.
Bugün iç piyasada TSİ 1530'da Ticaret Bakanlığı Ağustos öncü dış ticaret verileri takip edilecek. Orta Vadeli Program'ın (OVP) da kısa sürede açıklanması bekleniyor.
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