Euro bölgesi ekonomisinde daralma

Euro bölgesi ekonomisi 2023'ün 3. çeyreğinde sürpriz biçimde daraldı. Bu durum, bölge ekonomisinin yüksek faiz ve zayıf küresel talep nedeniyle baskı altında kaldığını gösterdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.11.2023 - 07:00
Euro bölgesi ekonomisinde daralma
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Avrupa İstatistik Ofisi Eurostat'ın verilerine göre bölge ekonomisi temmuz-eylül döneminde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,1 daraldı.

Beklenti değişim olmaması yönündeydi. Ekonomi önceki yılın aynı çeyreğine göre ise yüzde 0,1 büyüdü.

Öte yandan 2. çeyreğe ilişkin büyüme verisi yüzde 0,1'den yüzde 0,2'ye revize edildi.

İSPANYA EKONOMİSİ 0.3 BÜYÜDÜ

Almanya ekonomisi yüzde 0,1 daralırken Fransa ekonomisi yüzde 0,1, İspanya ekonomisi yüzde 0,3 büyüdü.

Yüksek faizlerin gelecek aylarda da ekonomiyi sekteye uğratması, hanehalkı talebini azaltması bekleniyor.

Tahminlerden düşük gelen büyüme rakamı, Avrupa Merkez Bankası'nın (AMB) para politikasında beklemeye geçmesini de teyit eder nitelikte. AMB, bölge ekonomisinin bu sene yüzde 0,7, 2024'te yüzde 1, 2025'te yüzde 1,5 büyüyeceğini öngörüyor.


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