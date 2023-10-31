Dolar ve Euro ne kadar oldu? 31 Ekim 2023 döviz fiyatları

Yayınlanma: 31.10.2023 - 09:48

Güncelleme: 31.10.2023 - 09:48

Bugün iç veri gündeminde eylül ayı dış ticaret verileri, eylül ayı turizm verileri ile üçüncü çeyrek turizm gelirleri yer alıyor. Ayrıca Hazine kasım, aralık ve ocak ayı borçlanma programını ve 2024 iç borçlanma stratejisini yayımlayacak.

Küresel piyasalarda ise bu hafta ABD, İngiltere merkez bankalarının faiz toplantıları öne çıkıyor. İsrail'in kara birliklerinin Gazze'ye girişinin ardından çatışmaların genişleyebileceği endişeleriyle jeopolitik gelişmeler de takip edilecek.

Bankacılar geçen hafta Merkez Bankası (TCMB) net rezervlerinin yaklaşık 2.5 milyar dolar toplam rezervlerinin ise yaklaşık 0.5 milyar dolar arttığını hesapladı. Resmi veri Perşembe günü açıklanacak.

'MERKEZ’DEN YENİ SADELEŞME ADIMLARI



Merkez Bankası (TCMB) geçen hafta politika faizini yüzde 35'e yükseltmesi ile TL mevduat payının artırılmasına ve sadeleşmeye yönelik yeni adımlar açıkladı. Piyasalarda bu adımların başta mevduat ve tahvil olmak üzere etkileri takip ediliyor.

Reuters tarafından görülen ve bankalara dün iletilen talimatta yabancı para mevduat için tesis edilen zorunlu karşılıklar üzerinden komisyon uygulamasına ilişkin ayrıntılar belirlendi.

TCMB'nin perşembe günü açıklayacağı yılın son enflasyon raporu da haftanın en önemli gündem maddeleri arasında yer alıyor. TCMB'nin 2024 sonu için enflasyon tahmini yüzde 33 seviyesinde iken piyasa tahmini yüzde 40-yüzde 45 arasında.

Seçimler sonrası cumhurbaşkanı desteğiyle beş ayda politika faizinde 2,650 baz puan artışa giden TCMB, sıkılaştırmanın süreceği, dezenflasyonda kararlı olduğu mesajı veriyor. Bu kapsamda yılın son enflasyon raporunda verilecek mesajlar yakından izlenecek.

GÖZLER İSRAİL, ABD VE BATI ÜLKELERİ İLİŞKİLERİNDE

Artan küresel jeopolitik risklerin Türkiye'ye etkisi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen haftaki açıklamaları ardından daha yakından takip ediliyor. İsrail Türkiye'deki bazı diplomatik temsilcilerini Ankara tarafından yapılan "ağır açıklamalar" nedeniyle geri çağırdı.

Analistler Erdoğan'ın açıklamasına kadar Ortadoğudaki gerilimin Türkiye ekonomisine oldukça sınırlı bir etkisi olmasını bekliyordu. Erdoğan'ın açıklamaları sonrası ise Türkiye'nin İsrail, ABD ve Batı ülkeleriyle ilişkilerini daha yakından takip edilmeye başladı.

Dolar/TL, eylül başından bu yana devam eden günlük sınırlı yükselişini bugün de sürdürdü. Kur güne 28.28 seviyesinde sınırlı yükselişle başladı. Bu verilere göre TL, dolar karşısında yıl başından beri yüzde 33.8 değer kaybetti. Kur üzerinde kamu kontrolünün gevşediği Haziran ayından bugüne TL'deki değer kaybı ise yüzde 26.7 seviyesinde. Euro ise 30.01 bandında işlem görüyor.